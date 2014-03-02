به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا عصر یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر استان مازندران با محوریت آمادگی استان برای ارائه بهتر خدمات به مسافران نوروزی که در سالن کنفرانس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دست و گردشگری استان برگزار شد، اظهار داشت: به هیچ وجه تا تاریخ 16 فروردین سال 1393 افزایش نرخ نخواهیم داشت.

وی گفت: سیاست گذاریهای اخیر دولت در حوزه طراحی تسهیلات سفر در قالب مصوبه هیات وزیران در آمده و دولت به این موضوع پرداخته است.

وی افزود: سفر به استان مازندران مختص ایام نوروز نبوده بلکه در همه فصول سال سفر به این استان انجام می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، با بیان اینکه جلسه امروز مربوط به آمادگی ستاد اجرائی خدمات سفر به دبیری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و ریاست استاندار است، گفت: این جلسه را دبیرخانه دائمی سفر قلمداد کنیم و چون مصوبه دائمی است لذا در ایام پیک سفر و تعطیلات جلسات با حضور اعضای کمیته 9گانه تشکیل شود.

بزرگ نیا ابراز امیدواری کرد: می توان آن دسته از نقاط استان که مغفول مانده را با استفاده از دستورالعمل ستاد تسهیلات سفر با ایجاد شرایط مناسب به مسافران شناساند.

وی افزود: در مازندران نقاط بسیار خوب و دیدنی با آثار فاخر و معماری تاریخی منطقه ،آداب و رسوم ، مهربانی مردمان هر نقطه ای از استان که کمتر به آن پرداخته شده است وجود دارد .

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران با یادآوری اینکه از ما خواسته شد از پیش بینی آمار ورود مسافران به استان پرهیز کنیم تصریح کرد: آماری که باید ارائه شود تنها مربوط به آن دسته از مسافرانی است که در استان مازندران اسکان می یابند.

بزرگ نیا افزود: آمار اسکان در هر روز از ایام تعطیل بایستی توسط فرمانداران شهرستان استان اعلام شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در هر شهری توسط فرمانداریها در ایام تعطیلات نوروز خبر داد و افزود: در شهرستان رامسر این نمایشگاه منطقه ای و نوشهر ملی می باشد که با حضور هنرمندانی از 30استان کشور است.

بزرگ نیا، اجرای تور یک روزه استان گردی را از دیگر برنامه های ایام تعطیل ستاد تسهیلات سفر استان دانست و بیان داشت: این تور یک روزه می کوشد تا با کمک دفاتر گردشگری ، مناطق کمتر شناخته شده استان را به مسافران معرفی نماید.