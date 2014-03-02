محمد شمس رئیس اداره برق شهرستان نور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سارقان اقدام به سرقت 50 کیلو سیم برق به ارزش یک میلیون و 300 هزار تومان کرده اند.

وی اظهار داشت: سرقت سیم برق در خیابان اصلی کمربندی شرقی نور که به میزان سه رشته در یک مسیر و و دو رشته در مسیر دیگر حدود نیمه شب گذشته صورت گرفته است که مردم این منطقه با قطعی برق مواجه شده اند.

وی افزود: ساعت 18 امروز با صورت جلسه نیروی انتظامی و شکایت شرکت اداره برق، کار وصل سیم برق منطقه به پایان رسیده است.

شمس از مردم خواست در صورت هرگونه قطعی برق با شماره 121 یا شماره درج شده در قبض برق تماس بگیرند و اداره برق را در جریان قطعی برق قرار دهند.