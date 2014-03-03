کارگردان نمایش پیک آرامش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: نمایش پیک آرامش یک نمایش صحنه ای و کاری از گروه تئاتر آمین شهرستان گناوه است.

راضیه زارعی گفت: این نمایش از هفت تا 11 اسفند ماه به مدت چهار روز و در ساعت 17 عصر در سالن پلاتو اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه به اجرای عموم رسید و با استقبال چشمگیر علاقمندان به هنر و به ویژه هنرهای نمایشی و تئاتر مواجه شد.

وی با اشاره به دیگر عوامل این نمایش بیان داشت: تنها بازیگر این نمایش امین پارسا، منشی صحنه بانو پروین یوسفی، مدیر صحنه بانو خیر اندیش، تدارکات آقای تنگسیری، موسیقی حسین رئیسی، کارگردان مرضیه زارعی و نویسنده نمایش نیز حسین زارعی است.

زارعی با اشاره به تعداد اجراهای عموم این نمایش ادامه داد: نمایش پیک آرامش تا به امروز بیش از 10 اجرای عموم در نقاط مختلف استان بوشهر داشته است.

زارعی اضافه کرد: این نمایش صحنه ای در جشنواره تئاتر غدیر مقام هایی چون نویسندگی، بازیگری، موسیقی نخست و کارگردانی دوم جشنواره را به دست آورده است.

کارگردان نمایش پیک آرامش در پایان گفت: امیدواریم که در آینده نیز با شرکت در جشنواره های پیش رو از جمله تئاتر دینی خارگ این نمایش بتواند برای شهرستان گناوه افتخار آفرینی کند.

مصیبت جدید عامو سمیل (ویچت) لبخند را بر لب گناوه ای ها می نشاند

نمایش مصیبت جدید عامو سمیل (ویچت) لبخند را بر لب گناوه ای ها می نشاند.

کارگردان نمایش مصیبت جدید عامو سمیل (ویچت) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایش طنز مصیبت جدید عامو سمیل (ویچت)، نمایشی صحنه ای و کاری از گروه تئاتر ایلیا شهرستان گناوه است.

حسن شهابی گفت: این نمایش در روزهای 13 تا 16 در دو سانس در ساعات 16 تا 18 عصر و 20 تا 22 بعد از ظهر به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) در تالار هنر شهر گناوه به روی صحنه خواهد رفت.

شهابی بیان داشت: هدف این نمایش بیان طنزگونه بخشی از معایب استفاده از شبکه اجتماعی ویچت و انتقال این معایب به مخاطبان علاقمند به هنر نمایش و به ویژه نمایش طنز است.

کارگردان این نمایش با اشاره به عوامل این نمایش ادامه داد: در این نمایش نوذر رادمنش، مهدی پور هاشم، مهناز جهازی، فریده افراخته و سجاد مقدس زاده به ایفای نقش می پردازند.

وی اضافه کرد: منشی صحنه نمایش مصیبت جدید عامو سمیل (ویچت) فاطمه جنتی و کارگردان آن نیز حسن شهابی است.

کارگردان نمایش مصیبت جدید عامو سمیل (ویچت) در پایان گفت: گروه نمایشی ایلیا از گروه های نمایشی برتر استان بوشهر است که در مناسبت های مختلف مذهبی نیز اقدام به برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی با محوریت نمایش می کند.