به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، چهره های مطرح صنعت سینما در حالی در سالن دالبی تیاتر گرد آمدند که برنامه فرش قرمز این مراسم تقریبا از سه ساعت پیش شروع شده بود و مشهورترین چهره ها در حالی پا بر فرش قرمز این مراسم گذاشتند که باران گاه به شدت می بارید و گاه بند می آمد.

در حالی که لس آنجلس از سه روز پیش بارانی بود، برگزاری این مراسم در چنین هوایی دور از ذهن نبود و برخی از مجسمه های بزرگ اسکار که برای تزیین در طول مسیر چیده می شوند، امسال با لفاف پلاستیکی پوشانده شده بودند.

الن دی جنرس مجری مراسم امسال که برای دومین بار اجرای این مراسم را برعهده داشت، به عنوان یک کمدین روی صحنه رفت و با یادی از سال 2007 گفت در آن سال هم مارتین اسکورسیزی، دی کاپریو و مریل استریپ نامزد اسکار بودند.

برای اهدای جایزه بهترین بازیگر مکمل مرد که طبق سنت همیشگی اسکار اولین جایزه ای است که برنده خود را می شناسد، آن هاتاوی برنده سال پیش به روی صحنه آمد و نام جارد لتو را به عنوان برنده این جایزه اعلام کرد. او برای بازی در نقش یک بیمار ایدزی در فیلم «کلوب خریداران دالاس» این جایزه را دریافت کرد.

سورنتینو کارگردان ایتالیایی به عنوان برنده فیلم خارجی زبان با «زیبایی بزرگ» وقتی برای ادای سخنرانی روی صحنه آمد از خیلی ها تشکر کرد که فدریکو فیلیین، مارتین اسکورسیزی، مارادونا و شهر رم را دربرمی گرفت.

برنده اسکار طراحی لباس و طراحی صحنه که موفق شد دو جایزه برای فیلم «گتسبی بزرگ» به ارمغان بیاورد، کاترین مارتین همسر باز لورمان کارگردان استرالیایی سازنده این فیلم بود.

جیمی فاکس و دختر بیست ساله اش امسال در قالب معرفی فرزند یکی از چهره های سینمایی روی صحنه رفتند. به این ترتیب هر سال فرزند یکی از چهره های سینمایی معرفی می شود.

تم موضوعی امسال اسکار «قهرمانان تاریخی» بود به همین مناسبت سالی فیلد به صحنه آمد و از مردمان عادی گفت که به قهرمانای ماندگار بدل شده اند و به همین مناسبت کلیپی از چهره های این قهرمانان که در سینما تصویر شده پخش شد که از ویل اسمیت در نقش محمد علی کلی تا لینکلن اسپیلبرگ را در بر می گرفت.

لئوپیتا نیونگ او وقتی به عنوان برنده بهترین بازیگر نقش مکمل زن به روی صحنه رفت جایزه اش را از کریستوف والتس برنده سال پیش دریافت کرد و گفت مهم این نیست اهل کجا باشی، باید بدانی رویاهایت می تواند به حقیقت بپیوندد. این بازیگر که شب پیش از مراسم 31 ساله شد، با دریافت این جایزه بهترین هدیه تولد را دریافت کرد. او از پدر و مادری کنیایی در مکزیک متولد شده و در آمریکا در رشته بازیگری تئاتر تحصیل کرده است. او برای اولین حضورش در یک فیلم توانست چنین دستاوردی را کسب کند.

جیم کری، کری واشنگتن، ساموئل ال جکسن، نائومی واتس، هریسون فورد، کیم نواک و متیو مک کاناهی، ایوان مک گرگور، ویولا دیویس، شارلیز ترون، رابرت دونیرو، آنجلینا جولی و سیدنی پواتیه، دانیل دی لوییس از جمله اهدا کنندگان جوایز امسال بودند.

در آخرین لحظات مراسم که همه منتظر شنیدن نام بهترین فیلم سال بودند، ویل اسمیت از «12 سال یک برده» به عنوان برنده امسال نام برد. بردپیت که از تهیه کنندگان این فیلم بود، با رفتن به روی صحنه و دریافت جایزه، از استیو مک کویین کارگردان بریتانیایی سازنده این فیلم تشکر کرد.

در انتهای مراسم مجری برنامه با گروهی از چهره های مشهور یک عکس یادگاری با گوشی خودش گرفت. آنجلینا جولی، برد پیت، مریل استریپ و بردلی کوپر از مشهورترین چهره های این جمع بودند. این عکس در حالی در توییتر منتشر شد که رکورد ری توییت را شکست.

الن دی جنرس از بردلی کوپر خواست این عکس را بیندازد و پیش بینی کرد که رکورد توییتر شکسته خواهد شد و سرور‌های این شبکه اجتماعی به مشکل برخواهند خورد. این عکس بیش از یک میلیون بار باز نشر شده و بیش از دو میلیون و دویست هزار نفر هم آن را ری‌توییت کرده‌اند تا رکورد توییتر شکسته شود. رکورد قبل متعلق به باراک اوباما بود. این مجری که در اجرای امسال موفق ظاهر شد زیر عکس نوشته «اگر دست بردلی کوپر بلند‌تر بود...».