نیاز وزارت ارتباطات به 8 هزار میلیارد تومان اعتبار سرمایه گذاری/ پروژه های تدبیر و امید کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی امروز دوشنبه در همایش «چالش ها و فرصت های توسعه باند پهن در کشور» به برنامه های مد نظر برای سرمایه گذاری و زیرساخت های ارتباطی اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری در بستر کابل دریایی خلیج فارس و نیز سرمایه گذاری در کشور از جمله برنامه های مدنظر است که می تواند از لحاظ اقتصادی و با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران اعتبار خوبی را در منطقه و آسیا برای ایران فراهم کند.

وی با بیان اینکه پروژه های امید یک، دو و سه را با هدف دسترسی به لایه های شبکه تا 5ماه آینده کلید می زنیم گفت: در این زمینه همچنین نیازمند سیاست های حاکمیتی در حوزه پالایش و امنیت هستیم.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به شیوه های سرمایه گذاری در زیرساخت اعتباری کشور و ترغیب سرمایه گذاران داخلی در این زمینه گفت: در این راستا پروژه تدبیر یک را کلید زده ایم و در حال ارزیابی سرمایه گذاران داخلی و تولیدکنندگان هستیم همچنین از سرمایه گذاری مشترک شرکت های ایرانی و خارجی برای توسعه این شبکه استقبال می کنیم.

وی یکی از اولویت های توسعه شبکه زیر ساختی کشور را مشارکت در توسعه ترانزیت ارتباطی از طریق ایران و تبدیل شدن به هاب منطقه ای عنوان کرد و گفت: در این زمینه مشارکت در فروش پهنای باند به کشورهای منطقه و مشارکت در بومی سازی تجهیزات مورد نیاز نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به عقب ماندگی کشور در حوزه ICT در تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه گفت: تاکنون تنها 15درصد تعهدات این برنامه توسعه ای محقق شده و این در حالی است که پایان سال سوم این برنامه را طی می کنیم.

وی یکی از چالش های مهم در این زمینه را تحریم عنوان کرد و گفت: چالش اصلی ما بحث بودجه است به نحوی که تا کنون 75درصد درآمد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خزانه دولت واریز می شد و تنها 25 درصد درآمد این وزارتخانه که رقمی حدود 100 میلیارد تومان بود به سرمایه گذاری اختصاص می یافت این در حالی است که برای اجرای برنامه های توسعه ای در این بخش نیازمند 8 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری هستیم.

خسروی با اشاره به تصویب ماده واحده ای در مجلس شورای اسلامی که به وزارت ارتباطات این اجازه را می دهد که از تمامی درآمدهای خود برای توسعه زیرساخت ها استفاده کند افزود: این ماده واحده در 6 ماهه دوم امسال به تصویب رسید و بر این اساس ما می توانیم از کل درآمدهای وزارت ارتباطات در زیرساخت ها سرمایه گذاری کنیم با این وجود امیدواریم بتوانیم در مدت باقی مانده تا پایان برنامه پنجم توسعه به اهداف مدنظر در این بخش برسیم.