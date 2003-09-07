مجموعه چند جلدي "نقد فلسفه كانت" منتشر مي شود

دكتر حسين غفاري به خبر نگار فرهنگي "مهر" گفت : اين اثر كه در مرحله ويرايش است انديشه كانت را در قياس با انديشه فيلسوفان اسلامي شرح و نقد كرده است .

وي افزود : در حال حاضر بيشتر اوقاتم صرف پرداختن به اين اثر مي شود كه در چند جلد منتشر خواهد شد .



دكتر غفاري درباره اهميت آراي كانت در فلسفه غرب و اثري كه در حال تاليف آن است گفت : بنده اثري را سراغ ندارم ، چه در غرب و چه در داخل كشور كه به صورت تطبيقي انديشه كانت را با فلاسفه اسلامي مطابقت داده باشد . بنابراين اهميت پرداختن به چنين تاليفي از نظر اهل فن پنهان نيست .

وي همچنين از كتاب در دست انتشار ديگري كه حاوي شرح عرفاني غزل هاي حافظ است خبر داد و گفت : سالهاست كه طي جلساتي ، شرح اشعار حافظ را در پيش گرفته ايم . اخيرا اين جلسات به پايان رسيده و قرار است با مقدمه اي مفصل شرح آن را به چاپ بسپاريم .

دكتر غفاري اضافه كرد : همين مقدمه مفصل در واقع باعث تاخير انتشار اين كتاب شده است .



گفتني است كه هر دو اثر ياد شده قرار است توسط انتشارات "حكمت" منتشر شود .