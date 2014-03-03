برگزاری جشنواره فرهنگی اشراق/ نمایش 140 اثر هنری از طلاب در جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی صبح امروز در نشست خبری جشنواره فرهنگی اشراق اظهار داشت: مطابق آموزه های اسلامی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) از ابزار روز برای آموزش های اسلامی اخلاقی استفاده می کردند و از هنر نیز در راه بهره فراوان بردند.



وی با اشاره به تعبیری از سخنان رهبر انقلاب که گاهی هنر از منبر نیز جایگاه برتری دارد، بیان داشت: آیات قرآن و دعاهای ائمه را می توان آثار هنری ماندگاری برشمرد که دارای وزن و سجع مشخص است و این مسئله یکی از دلایل ماندگاری آنهاست.



مدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در اصفهان افزود: هنر در آیات و روایات به اندازه ای مشهود است که اگر فردی با آنها مانوس باشد روایات جعلی و یا آیات قرآنی را از غیر تشخیص می دهد.



وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب شعر و هنر را زیباترین قالب برای انتقال پیام برشمرده اند، بیان داشت: در دوران کنونی اهمیت به مسئله هنر بسیار ضروری است چرا که از این راه می توان مفاهیمی انسانی و دینی را به تمام انسان ها به شیوه ای تاثیرگذار منتقل کرد.



ارزانی با اشاره به فرمایشی از رهبر انقلاب که هنر پرستش عاشقانه الله است، ابراز داشت: بر اساس رسالت هنر در تبیین اندیشه های اسلامی، حوزه علمیه قم به احصاء آثار برتر و برگزیده هنری فضلا و طلاب در همایش های نقاط مختلف کشور اقدام کرده است و بر این اساس برای نخستین بار در کشور نمایشگاه عکسی از 140 اثر هنری برگزیده طلاب تحت عنوان هفته فرهنگی اشراق از 17 تا 20 اسفندماه در تالار استاد فرشچیان برگزار می شود.



وی اضافه کرد: آثار برتر طلاب در جشنواره فرهنگی اشراق شامل موضوعات مختلفی همچون خوشنویسی، عکس، گرافیک و داستان، شعرو فیلم و موارد دیگر است و افتتاح رسمی این جشنواره روز شنبه با پیام آیت الله مظاهری که اهمیت ویژه ای برای هنر قائل هستند، آغاز می شود.



نمایش 40 اثر از اصفهان در جشنواره فرهنگی اشراق



مدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در اصفهان با بیان اینکه 40 اثر از اصفهان در این نمایشگاه وجود دارد، گفت: در روز یک شنبه هفته آینده جلسه هنرمندان با رئیس مرکز فرهنگی هنری حوزه علمیه قم از ساعت 10 تا 12 صبح و شب شعر در ساعت 18 برگزار می شود و نشست تخصصی فلسفه هنر را در روز دوشنبه از ساعت 19 خواهیم داشت و در روز سه شنبه نیز شاهد نمایش فیلم خواهیم بود.