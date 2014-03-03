مذاکرات سه روزه ایران و 1+5 چهارشنبه در وین آغاز می شود

به گزارش خبرنگارمهر، مذاکرات کارشناسی جمهوری اسلامی ایران و گروه 3+3 در روز چهارشنبه هفته جاری (14 اسفند ماه جاری) در وین پایتخت اتریش و باحضور نمایندگان همه کشورها برگزار می شود.

این مذاکرات تا روز جمعه هفته جاری (16 اسفند ماه) ادامه خواهد داشت.