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۱۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۵۰

مذاکرات سه روزه ایران و 1+5 چهارشنبه در وین آغاز می شود

مذاکرات سه روزه ایران و 1+5 چهارشنبه در وین آغاز می شود

مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 به مدت سه روز از چهارشنبه در وین پایتخت اتریش برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، مذاکرات کارشناسی جمهوری اسلامی ایران و گروه 3+3 در روز چهارشنبه هفته جاری (14 اسفند ماه جاری) در وین پایتخت اتریش و باحضور نمایندگان همه کشورها برگزار می شود.

این مذاکرات تا روز جمعه هفته جاری (16 اسفند ماه) ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2248228

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