مذاکرات سه روزه ایران و 1+5 چهارشنبه در وین آغاز می شود

به گزارش خبرنگارمهر، مذاکرات کارشناسی جمهوری اسلامی ایران و گروه 3+3 در روز چهارشنبه هفته جاری (14 اسفند ماه جاری) در وین پایتخت اتریش و باحضور نمایندگان همه کشورها برگزار می شود.
این مذاکرات تا روز جمعه هفته جاری (16 اسفند ماه) ادامه خواهد داشت.
مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 به مدت سه روز از چهارشنبه در وین پایتخت اتریش برگزار می شود.
به گزارش خبرنگارمهر، مذاکرات کارشناسی جمهوری اسلامی ایران و گروه 3+3 در روز چهارشنبه هفته جاری (14 اسفند ماه جاری) در وین پایتخت اتریش و باحضور نمایندگان همه کشورها برگزار می شود.
این مذاکرات تا روز جمعه هفته جاری (16 اسفند ماه) ادامه خواهد داشت.
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