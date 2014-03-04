90 درصد صنایع در کشور جزو صنایع کوچک محسوب می شوند

شاهپور قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پایه و احساس اقتصاد کلان در هر کشوری را صنایع کوچک و کارگاه های خرد تشکیل می دهند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر بیش از 90 درصد صنایع در کشور ایران، جزو صنایع و کارگاه های کوچک هستند که این امر باید اصلاح و در مسیر دیگری قرار بگیرید.

قنبری با اشاره به اینکه خود صنایع کوچک نیز دارای مزیت هایی هستند، افزود: یکی از برتری های صنایع کوچک امکان بالا برای یافتن بازار فروش است و همچنین تعداد افراد شاغل در این گونه صنایع مشخص و مدیریت آنها نیز در روندی مناسب قرار دارند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه گفت: صنایع کوچک می توانند بسیاری از هزینه های نگهداری را کاهش دهند و همچنین باعث به وجود آمدن حس رقابت در بین دیگر صاحبان صنایع شود.

قنبری در پایان به نقش خوشه های صنعتی در اقتصاد کشور اشاره داشت و تاکید کرد: با توسعه و ارتقا خوشه های صنعتی، ضمن ایجاد شبکه های ارتباطی منظم و همکاریهای سیستماتیک صنایع با یکدیگر، دستیابی به شاخصهای تولید انبوه در قالب شبکه محقق می شود.