داستان پلاکی که ماندگار شد/ تنها اندوخته خیر گمنام برای کودکان سرطانی

به گزارش خبرنگار مهر، در زمانه ای که مادیات حرف اول فخر فروشی و هویت یابی را می زند، بخشش برای باز کردن گره کار دیگران از آن اتفاقاتی است که آموزنده تر از هزاران کلاس درس است. آنهم گره کار کسانی که در سنین بازی و نشاط به مشکلات رنگارنگی که خارج از اراده شان بوده گرفتار شده اند.

اینجا بنیاد حمایت از کوکان سرطانی و بی سرپرست استان اردبیل است. جایی که چهار هزار و 493 خیر از کل استان اردبیل گره های ریز و درشت کودکان سرطانی و بی سرپرست را به حد وسع باز می کنند.

جایی که محک آدم ها در سخاوتمندی و دستگیری از مستمندان خلاصه می شود و نه مادیاتی که مایه جلوه سازی این روزهای آدم های غافل شده است.

اما داستان پلاک طلایی که زینت این مجموعه است از روزی آغاز می شود که از دل صندوق های حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی پلاک طلایی بیرون می آیبد که بی نام و نشان از سوی یک ناشناس اهدا شده است.

ناشناسی که این پلاک را که منقش به خانه خداست، در یک یادداشت به صنودوق انداخته و در تکه کاغذی انگیزه خود را این طور بیان می کند: " انگیزه من از این کار این بود که آرزو داشتم زمانی یک خیر باشم که این طلا گوشه کوچکی از مشکلات بیماران را برطرف کرده باشد".

گمنامی خیری که در اذهان ماندگار است

این یادداشت بدون ذکر نام به همراه پلاک طلا با نقش کعبه به صندوق انداخته شده است. اهدایی از طرف خیری که می خواهد گمنام باشد اما در اذهان همه باقی می ماند.

بنیاد حمایت از کودکان سرطانی و بی سرپرست اقدام به فروش این پلاک و هزینه کرد آن مطابق میل خیر می کند تا دعای خیر کودکان بی سرپرست بدرقه حج نرفته آن باشد.

اما این پلاک طلا از آن هدایایی است که خود آموزه بخشش و انسانیت است. به پیشنهاد یکی از خیرین این پلاک توسط وی خریداری شده و بعد از اهدای مبلغ معادل آن مجددا به بنیاد اهدا می شود؛ تا پلاک طلا یادگار حرکتی انسان دوستانه بوده و به مانند الگویی برای مراجعان به تنها تشکل مردمی حمایت از کودکان بی سرپرست استان باشد.

مدیر عامل بنیاد حمایت از کودکان سرطانی و بی سرپرست اردبیل این حرکت را سرلوحه خیرین بزرگ و کوچک این مجموعه می داند و تاکید دارد خیرینی که آلام و دردهای کودکان سرطانی را هر چند اندک تسکین می دهند برای همیشه ماندگار خواهند شد.

شناسایی 120 کودک سرطانی در اردبیل

جواد قرآن نویس با بیان اینکه این مجموعه از بدو آغاز به کار خود از سال 82 توانسته است 120 کودک بیمار و سرطانی را شناسایی کند، معتقد است اما این بخشی از کودکان بی سرپرست و بیمار استان است که به طرق مختلف به این مجموعه معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه علاوه بر این در حال حاضر 257 دانش آموز و 45 دانشجو تحت پوشش بنیاد هستند، ادامه داد: تاکنون بالغ بر دو میلیارد و 593 میلیون و 558 هزار و 480 ریال برای کودکان سرطانی استان هزینه شده است.

توزیع 51 هزار بسته غذایی

حمایت خیرین به تامین دارو محدود نبوده و به گفته مدیر عامل بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان علاوه بر تامین دارو و پرداخت کمک هزینه ماهانه، بسته های مواد غذایی در بازه های زمانی مستمر توزیع می شود.

وی در این خصوص اضافه کرد: در مجموع این بنیاد 920 نفر ارزاق بگیر دارد که تاکنون 51 هزار و 500 بسته مواد غذایی برای کودکان عضو و خانواده های آنها توزیع شده است.

قرآن نویس اضافه کرد: اغلب کودکان عضو در این مجموعه به دلیل محدودیت های مالی حتی در تامین نیازهای اولیه خود دچار مشکل هستند.

وی همچنین حمایت مالی کودکانی که مشکل بینایی دارند را یادآور شد و افزود: هزینه های درمانی این گروه نیز توسط بنیاد معرفی می شود.

مدیر عامل بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان از تصویب طرح حمایت از بیماران MS زیر 20 سال توسط بنیاد خبر داد و تصریح کرد: در صورتی که شهروندان مواردی از این دست را مشاهده کردند، بیمار را به بنیاد معرفی کنند.

واریز عیدی به حساب کودکان بی سرپرست

این روزها روزهای به پیشواز عید رفتن است. وقتی همه چیز نو می شود و کودکان به بهانه عید شور و شوق مضاعفی دارند. این روزها 422 کودک نیازمند در بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی اردبیل چشم انتظار کمک های هستند که در گمنامی و بی خبری عید را به خانه هایشان ببرند.

مدیرعامل بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان می گوید: امسال برای هر کودک سرطانی و بی سرپرست مبلغ 800 هزار ریال به عنوان عیدی در نظر گرفته شده که در طی روزهای آتی واریز خواهد شد.

قرآن نویس تاکید دارد که این مبلغ مطابق مقدورات بنیاد بوده و در صورتی که تعداد خیرین افزایش یابد، افزایش خواهد یافت. علاوه بر این از فروردین ماه سال آینده مبالغ کمکی ماهانه به کودکان با 20 درصد افزایش همراه خواهد بود.

تامین نیاز امروز این کودکان به مانند ساختن آینده روشنی است که روزی کودکان خود ما نیز در آن خواهند زیست.

و شاید بتوان با هدیه ای کوچک قدری هر چند ناچیز از این آیه را زیست که می فرماید:" ای کسانی که ایمان آورده اید از قسمتهای پاکیزه اموالی که به دست آورده اید و از آنچه از زمین برای شما خارج ساخته ایم، انفاق کنید و برای انفاق به سراغ قسمت های ناپاک نروید در حالی که خود شما حاضر نیستید آن را بپذیرید. مگر از روی اغماض و کراهت و بدانید خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است. ( آیه 267 سوره بقره)

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گزارش: ونوس بهنود