يوشكا فيشر : تركيه تا تحقق دمكراسي كامل فاصله دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، " يوشكا فيشر " در گفتگو با روزنامه " نويه ازنا بروكر " همچنين تصريح كرد : شوراي اروپا بايد پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي را با جديت بيشتري دنبال كند .

فيشر در ادامه با تاكيد بر لزوم تداوم تلاش هاي تركيه براي تامين خواسته هاي اتحاديه اروپايي گفت : تركيه تا تحقق دمكراسي كامل زمان زيادي نياز دارد .

وي در توضيح گفته خود اظهار داشت : جديت اروپا بايد بيش از همه در بررسي شرايط كنوني آنكارا در برخورداري از اين امتياز متمركز شود .

وزير امورخارجه آلمان در ادامه با ابراز اميدواري نسبت به نتايج نشست آتي مقامات اتحاديه اروپايي با " رجب طيب اردوغان " نخست وزير تركيه كه قرار است در ماه دسامبر برگزار شود، افزود : بي شك تا زمان برگزاري نشست مذكور، ميانجي گري هاي اروپا با تركيه ادامه خواهد داشت .

فيشر با اشاره به مقاومت برخي كشورها در برابر عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي اظهار داشت : تا زماني كه تمام اعضاي اتحاديه اروپايي با پيوستن تركيه به اين اتحاديه موافق نباشند، تحقق چنين امري غير ممكن خواهد بود .

اين در حالي است كه با توجه به نزديك شدن زمان برگزاري انتخابات آلمان مساله عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي به يكي از مباحث تبليغاتي تبديل شده است .