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۱۰ شهریور ۱۳۸۴، ۹:۴۳

با قرار دادن اين مساله به عنوان مهمترين شرط عضويت آنكارا در اتحاديه اروپايي؛

يوشكا فيشر : تركيه تا تحقق دمكراسي كامل فاصله دارد

به گفته وزير امورخارجه آلمان، تركيه بايد براي عضويت در اتحاديه اروپايي در راه تحقق دمكراسي كامل تلاش كند كه در حال حاضر با اين مساله فاصله دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر، " يوشكا فيشر "  در گفتگو با روزنامه " نويه ازنا بروكر " همچنين تصريح كرد : شوراي اروپا بايد  پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي را با جديت بيشتري دنبال كند .

فيشر در ادامه با تاكيد بر لزوم تداوم تلاش هاي تركيه براي تامين خواسته هاي اتحاديه اروپايي گفت : تركيه تا تحقق دمكراسي كامل زمان زيادي نياز دارد .

وي در توضيح گفته خود اظهار داشت : جديت اروپا بايد بيش از همه در بررسي شرايط كنوني آنكارا در برخورداري از اين امتياز متمركز شود .

وزير امورخارجه آلمان در ادامه با ابراز اميدواري نسبت به نتايج نشست آتي مقامات اتحاديه اروپايي با " رجب طيب اردوغان " نخست وزير تركيه كه قرار است در ماه دسامبر برگزار شود، افزود : بي شك تا زمان برگزاري نشست مذكور، ميانجي گري هاي اروپا با تركيه ادامه خواهد داشت .

فيشر با اشاره به مقاومت برخي كشورها در برابر عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي اظهار داشت  : تا زماني كه تمام اعضاي اتحاديه اروپايي با پيوستن تركيه به اين اتحاديه موافق نباشند، تحقق چنين امري غير ممكن خواهد بود .

اين در حالي است كه با توجه به نزديك شدن زمان برگزاري انتخابات آلمان مساله عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي به يكي از مباحث تبليغاتي تبديل شده است .

 

کد مطلب 224829

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