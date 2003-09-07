شب طلايي جشنواره ونيز پايان يافت

"آندره ژياگينستيو" برنده تنديس بهترين فيلم براي "بازگشت"



"شون پن" برنده جايزه بهترين هنرپيشه مرد براي فيلم "بيست ويك گرم"

"تاكيشي كيتانو" برنده تنديس بهترين كارگرداني براي "زاتوچي"

به گزارش خبرگزاري "مهر"ازآسوشيتدپرس فيلم "بازگشت "نخستين تجربه "آندره ژياگينستيو" درمقام فيلمسازي تنديس شيرطلايي جشنواره بين المللي فيلم ونيزرا ازآن خود ساخت.اين كارگردان به هنگام دريافت جايزه اش به تراژدي مرگ بازيگرنوجوان فيلم به هنگام فيلمبرداري اشاره كرد وگفت:" درحال حاضرشما تنها دوهنرپيشه برروي سن مي بينيد.اما كساني كه فيلم را ديده اند مي دانندكه سه بازيگر دراين اثرحضورداشتند.حقيقت اين است كه بازيگرنقش "اندره" دوماه پيش دردرياچه غرق شد. ماتمايل داريم اين تنديس را به وي اهدا كنيم."اوعلاوه براين دستش را به نشانه صلح درهوا بلند كرد وبراي دقايقي نگهداشت."بازگشت " داستان زندگي دونوجوان است كه پدرشان پس ازيك دهه دوري ازآنها بازگشته ودرصدد پيداكردنشان برمي آيد. با بازگشت پدرزندگي اين دو با تغييروتحولهاي بسياري مواجه مي شود."شون پن" هنرپيشه نامي صنعت فيلمسازي غرب جايزه بهترين بازيگرسال را براي ايفاي نقش درفيلم "بيست ويك گرم" دريافت كرد.اين اثركه ازحضورهنريپشگاني چون "بنيسيو دل تورو"و"نوامي واتز" درنقشهاي اصلي سود مي جويد داستان سه شخصيت است كه درپي يك رويداد به يكديگرمي پيوندند."پن"دراين فيلم نقش استاددانشگاهي را بازي مي كندكه مبتلا به يك بيماري كشنده است.اين اثرازهمينك يكي ازشانسهاي دريافت جايزه اسكار به شمارمي آيد.هنرپيشه فيلمهاي "بازي "،"خط باريك قرمز"و"من سام هستم" به هنگام دريافت جايزه اش گفت :"ازهيات داوران امسال تشكرمي كنم كساني كه فيلم را ديده اند مي دانند كه كارمن حاصل يك فعاليت جمعي بود. "اوجايزه اش را به كارگردان مكزيكي اين اثر"آلخاندرو گونزالز"وهنرپيشگان هم بازي اش اهدا كرد. زمانيكه ازوي سوال شد كه چه تفاوتي ميان آكادمي اسكاروجشنواره ونيزوجوددارد درپاسخ گفت :"جايزه ونيزارزش متفاوتي دارد و به فيلمهاي مورد علاقه من اهدا مي شود. "تنديس بهترين هنريپشه زن شصتمين جشنواره بين المللي فيلم ونيزبه "كاتجا ريمان" هنرپيشه آلماني فيلم "روزنتراسي" تعلق گرفت.اين اثركه نام "مارگارت ون ترووا" را درمقام كارگردان دارد وقايع برلين را درسال 1943 روايت كرده وتلاش زنان را براي آزادسازي همسرانشان ترسيم مي كند.روايت داستان سامورايي نابينايي كه روستايي رااز حمله گانگسترهاي شمشيربه دست نجات مي دهد جايزه بهترين كارگرداني را براي " تاكيشي كيتانو"، فيلمساز صاحب سبك ژاپن به ارمغان آورد.واپسين اثراين كارگردان كه "زاتويچي" نام دارد اثري سرگرم كننده است كه ژاپن را درقرن نوزدهم ترسيم مي كند.اوبه هنگام حضوردراين رويدادهنري، سينما را ابزاري براي ايجاد صلح دانست.كارگردان تواناي فيلم هاي "چشمهاي توكيو" و" برادر" تا به حال ازسوي جشنواره هاي بسياري مورد تحسين وتقديرقرار گرفته است.نگارش فيلمنامه "صبح به خيرشب"جايزه " تلاش فردي متمايز"را دركارنامه هنري "ماركو بنلوچيو" كارگردان ايتاليايي ثبت كرد.اين اثركه وقايع سال 1978 رادرمحوريت دارد داستان آدم ربايي وقتل نخست وزيرايتاليا "آلدو مورو" را توسط تروريستهاي چپ گرا روايت مي كند.شنيده ها حاكي ازاين است كه كارگردان اين اثرازاينكه جايزه بهترين فيلم را دريافت نكرده رنجيده ودرمراسم پاياني حاضرنشده است.درميان فيلمهايي كه با بودجه كم جلوي دوربين رفتند فيلم "گمشده درترجمه" به كارگرداني "سوفيا كاپولا" به زيبايي درخشيد وجايزه بهترين هنرپيشه زن را براي "اسكارلت يوهانسون" به ارمغان آورد.اين درشرايطي است كه بازي زيبايي "بيل موري" نه تنها تحسين منتقدان بلكه مخاطبان را برانگيخت.ازنقاط روشن برگزاري جشنواره ونيز حضوربازيگران نامداردراين رويداد هنري يازده روزه بود.ازجمله هنرپيشگاني كه امسال حضورشان را اعلام كردند مي توان به چهره هايي چون "جاني دپ"،"سلما هايك"،"آنتوني هاپكينز"و"نيكولاس كيج" اشاره كرد كه براي معرفي وارتقاي فيلمهاي "روزي روزگاري درمكزيكو"،" ننگ بشري "و"مردان كبريتي" دراين مراسم حضورداشتند.دراين ميان حضور"وودي آلن"هنرپيشه وكارگردان 67 ساله ملموس تربود.اوعلي رغم اينكه مدت زمان طولاني با آثارش درجشنواره ونيزحضورداشت هرگزمهمان اين شهرنشده بود."آلن" امسال ازجمله مهمانهاي افتخاري بود.واپسين فيلم اين كارگردان تحت عنوان "هرچيزديگر" با حضوربازيگراني چون "جيسون بيگز"و"كريستينا ريچي" درشب افتتاحيه به نمايش درآمد با اين وجود اوبه تماشاي فيلمش ننشست وگفت كه هرگزدوست نداردآثارشخصي اش را ببيند."دينو دي لورنتيز" تهيه كننده نامي ايتاليا و"عمرشريف" بازيگرنام آشناي يوناني ازجمله چهره هايي بودند كه جايزه يك عمرفعاليت هنري راازجشنواره بين المللي فيلم ونيزدريافت كردند.ازميان فيلمهاي ايراني كه امسال درجشنواره ونيزحضورداشتندمي توان به آثاري چون "لذت ديوانگي" به كارگرداني"حنا مخملباف"و"ابجد" ساخته "ابوالفضل جليلي" اشاره كرد كه دراين ميان "حنا مخملباف" جايزه جوانترين كارگردان ونيزرا ازآن خود كرد.