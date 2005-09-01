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۱۰ شهریور ۱۳۸۴، ۹:۱۰

در پي شهادت بيش از هزار شهروند عراقي ؛

رئيس اتحاديه اروپايي اقدام تروريست ها در بروز فاجعه روز گذشته در عراق را محكوم كرد

انگليس به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپايي حملات مرگبار به مسلمانان شيعه را در بغداد كه تاكنون بيش از هزار كشته بر جاي گذاشته است، محكوم كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، جك استراو وزير امور خارجه انگليس اعلام كرد: اين يك تراژدي وحشتناك است كه از سوي تروريسم به وقوع پيوست كه خارج از قدرت تصور ماست.

وي با اشاره به اوج وحشي گري گروه هاي تروريستي در خلق جنايت روز گذشته افزود: اين يك حمله ناجوانمردانه به مسلماناني است كه براي شركت در يك مراسم مذهبي در اماكن مقدس حضور پيدا كرده اند، در چنين شرايطي نمي توان عمق فاجعه را تعيين كرد.

استراو اظهار داشت : انگليس و اتحاديه اروپايي به شدت چنين حركاتي را محكوم مي كنند كه انجام دهندگان آن براي به دست آوردن قدرت اقدام به كشتن افراد بي گناه مي كنند، ما از همه عراقي ها مي خواهيم راه رسيدن به ثبات را همچون گذشته در كشور خود هموار نمايند.

دفتر توني بلر نخست وزير انگليس نيز اعلام كرد توني بلر در نامه اي به ابراهيم جعفري همتاي عراقي خود اين حادثه را تسليت گفته است.

کد مطلب 224830

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