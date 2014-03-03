مراکز اقامتی زنجان ظرفیت 11 هزار مسافر نوروزی را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان، افزود: هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و هتل آپارتمان‌ها ظرفیت هزار و 225 نفر برای یک روز در استان را دارند.



وی با اشاره به اینکه 12 باب از داروخانه‌های شبانه‌روزی طی ایام نوروز در استان زنجان فعال هستنداظهار داشت: 22 درمانگاه‌و بیمارستان‌ شهری و روستایی طی ایام نوروز در استان فعال هستند.



مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، با بیان اینکه 12 پایگاه اطلاع رسانی و 20 مرکز اطلاع رسانی در استان زنجان طی ایام نوروز به مسافران و گردشگران خدمات مورد نظر را ارائه می دهند گفت: در مجموع 150 هزار بروشور و کتابچه بین مسافران نوروزی توزیع خواهد شد.

رحمتی گفت: به منظور رفاه مسافران نوروزی بیش از 393 ناظر در استان زنجان بر مراکز اقامتی، گردشگری و واحدهای صنفی نظارت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: تعداد تلویزیون‌های شهری در زمینه راهنمایی مسافران هفت مورد پیش بینی شده و همچنین هفت باب از حمام‌های عمومی استان زنجان در این ایام برای مسافران نوروزی پیش بینی شده است.



مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، با اشاره به اینکه به صورت متوسط 20 ساعت جشن‌ها، جشنواره‌ها و مسابقاتی طراحی و در استان اجرا می‌شود گفت: 40 سفره هفت سین نیز در استان زنجان به مناسبت عید نوروز برپا می‌شود.



رحمتی گفت: طی ایام نوروز شهربازی زنجان فعال است و همه جایگاه‌های سوخت نیز در این ایام فعال خواهد بود.



وی به نامگذاری 16 اسفند ماه به عنوان روز زنجان پاک اشاره کرد و گفت: در ایام عید، میراث معنوی استان نیز احیا می‌شود.