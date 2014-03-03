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۱۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۲۲

رحمتی:

مراکز اقامتی زنجان ظرفیت 11 هزار مسافر نوروزی را دارند

مراکز اقامتی زنجان ظرفیت 11 هزار مسافر نوروزی را دارند

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، با اشاره به اینکه 11 هزار و 945 نفر ظرفیت برای اقامت شب در استان زنجان وجود دارد گفت: در طول نوروز مراکز اقامتی استان به مسافران نوروزی خدمات ارائه خواهند داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان، افزود:  هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و هتل آپارتمان‌ها ظرفیت هزار و 225 نفر برای یک روز در استان را دارند.

وی با اشاره به اینکه 12 باب از داروخانه‌های شبانه‌روزی طی ایام نوروز در استان زنجان فعال هستنداظهار داشت: 22 درمانگاه‌و بیمارستان‌ شهری و روستایی طی ایام نوروز در استان فعال هستند.

مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، با بیان اینکه 12 پایگاه اطلاع رسانی و 20 مرکز اطلاع رسانی در استان زنجان طی ایام نوروز به مسافران و گردشگران خدمات مورد نظر را ارائه می دهند گفت: در مجموع 150 هزار بروشور و کتابچه  بین مسافران نوروزی توزیع خواهد شد.

رحمتی گفت: به منظور رفاه مسافران نوروزی بیش از 393 ناظر در استان زنجان بر مراکز اقامتی، گردشگری و واحدهای صنفی نظارت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: تعداد تلویزیون‌های شهری در زمینه راهنمایی مسافران هفت مورد پیش بینی شده و همچنین هفت باب از حمام‌های عمومی استان زنجان در این ایام برای مسافران نوروزی پیش بینی شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، با اشاره به اینکه به صورت متوسط 20 ساعت جشن‌ها، جشنواره‌ها و مسابقاتی طراحی و در استان اجرا می‌شود گفت: 40 سفره هفت سین نیز در استان زنجان به مناسبت عید نوروز برپا می‌شود.

رحمتی گفت: طی ایام نوروز شهربازی زنجان فعال است و  همه جایگاه‌های سوخت نیز در این ایام فعال خواهد بود.

وی به نامگذاری 16 اسفند ماه به عنوان روز زنجان پاک اشاره کرد و گفت: در ایام عید، میراث معنوی استان نیز احیا می‌شود.

 

کد مطلب 2248330

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