مرور زندگی امام موسی صدر در 7 اپیزود/ «مردی برای همیشه» نوشته شد

شهرام کرمی نویسنده و کارگردان تئاتر و مدیر تالار هنر درباره فعالیت‌های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: در جشنواره سی و دوم تئاتر فجر نمایش «مدریک» را با حضور بازیگرانی چون رویا افشار، خسرو شهراز، یعقوب صباحی، پرستو گلستانی، کوروش سلیمانی و ... به صحنه بردم که برای اجرای عمومی این اثر نمایشی در سال 93 تقاضایی به تئاتر شهر ارائه داده ام که البته هنوز نتیجه آن اعلام نشده است.

وی افزود: به تازگی نیز نگارش نمایشنامه «مردی برای همیشه» را که به زندگی امام موسی صدر اختصاص دارد به پایان رسانده ام. مدتها درگیر نوشتن این نمایشنامه بودم که قرار است به زودی توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری منتشر شود. امیدوارم بتوانم در اولین فرصت نیز این نمایش را روی صحنه ببرم.

کرمی ادامه داد: این نمایشنامه از طرف حوزه هنری سفارش داده شده بود و من پیش از اتمام نگارش بیشتر دغدغه نوشتن آن را داشتم تا اجرای عمومی، اما حالا که نگارش متن به پایان رسیده بسیار مایل هستم «مردی برای همیشه» را به اجرای عمومی ببرم. این نمایشنامه در هفت اپیزود از 1307 و زمان تولد امام موسی صدر تا سال 1400 یعنی 10 سال بعد از ربوده شدن وی را به تصویر می کشد.

این کارگردان تئاتر با اشاره به اینکه در این اثر نمایشی بر تاثیر امام موسی صدر بر زندگی دیگران تاکید داشته است، گفت: در واقع در این نمایشنامه وقایع نگاری زندگی امام موسی صدر را انجام نداده‌ام بلکه در مقاطع مختلف به تاثیری که این شخصیت بر زندگی دیگران گذاشته است، اشاره داشته ام.

وی در پایان عنوان کرد: تمام تلاشم این بوده که در این نمایشنامه مخاطب را متوجه شخصیت بزرگ امام موسی صدر کنم. این شخصیت در هیچ صحنه نمایشنامه حضور ندارد و تنها تاثیری که بر افراد مختلف در مقاطع زمانی متفاوت داشته است به تصویر کشیده می شود. «اذان برای موسی»، «یک شاخه گل برای پروین»، «روزگار بیروت»، «گفت‌وگوی بی پایان با سنگ» و «مردی برای همیشه» نام برخی از ایپزودهای این نمایشنامه هستند.

سید موسی صدر معروف به امام موسی صدر متولد 1307 در شهر قم و مرجع دینی و سیاسی شیعیان بود که پس از هجرت از ایران به لبنان، مجلس اعلای شیعیان لبنان را تأسیس کرد و رهبری فکری و سیاسی شیعیان این کشور را عهده‌دار شد. او در میان شیعیان به «امام موسی صدر» مشهور است. وی در شهریور 1357 طی سفری رسمی به لیبی به دعوت معمر قذافی، ناپدید شد. در حالی که بسیاری گزارش‌ها حاکی از قتل او در همان زمان توسط قذافی است، برخی گزارش‌ها حاکی از حضور او در زندان‌های لیبی بوده است.