محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال با اشاره به نشست روز دوشنبه در کمیته ملی المپیک به خبرنگار مهر گفت: طی این نشست و در حضور مدیر سازمان تیمهای ملی و سرمربی تیم ملی (مهمد بچیروویچ) برنامههای مورد نظر برای حضور در بازیهای آسیایی را به صورت کلی برای مسئولان کمیته ملی المپیک تشریح کردیم و اعلام کردیم که برای اجرای این برنامهها و در نهایت نتیجهگیری موفق در بازیهای مورد نظر چه نیازهایی داریم.
وی تصریح کرد: در این نشست جز اعلام برنامه و نیازهایی که برای حضور در بازیهای آسیایی داریم، موضوع خاص دیگری مطرح نشد اما خوشبختانه روند نشست و به خصوص صحبتهای مطرح شده از طرف مسئولان کمیته ملی المپیک نشان داد که آنها بررسی جامعی نسبت به بسکتبال و برنامههایش دارند. در هر صورت نتیجه نشست تقریبا دو ساعتهای که روز گذشته داشتیم، این شد که در قالب یک نامه کامل و جامع ریز برنامهها و نیازهای خود را به کمیته ملی المپیک و مسئولانش ارائه دهیم.
رئیس فدراسیون بسکتبال با تاکید بر اینکه خیلی زودتر از نوروز آتی این کار را انجام خواهیم داد، یادآور شد: با وجود مشغلههایی که بابت میزبانی مسابقات باشگاههای غرب آسیا داریم، طی همین چند روز آینده برنامههای مکتوب خود را برای حضور در بازیهای آسیایی به کمیته ملی المپیک ارائه میدهیم. به خصوص اینکه مسئولان کمیته ملی المپیک قول دادند که حمایتهای لازم را از بسکتبال در راه آمادهسازی برای شرکت در این بازیها داشته باشند.
مشحون در پایان به مهر گفت: امروز طی دو نشست با سازمان لیگ و سازمان تیمهای ملی برنامههای تیم ملی را برای مسابقات قهرمانی جهان هم بررسی میکنیم تا نهایی شود. به هر حال رسیدگی به این برنامهها و نیازهایی که داریم برایمان خیلی خوب خواهد بود چون به واسطه آمادهسازی برای هر یک از این رویدادهای مورد نظر - مسابقات قهرمانی جهان و بازی های آسیایی - برای رویداد دیگر هم آماده خواهیم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست روز دوشنبه رئیس فدراسیون بسکتبال و مدیر سازمان تیمهای ملی این فدراسیون و همچنین مهمد بچیروویچ به صورت مشترک با کیومرث هاشمی و شاهرخ شهنازی، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک همراه با محمدعلی شجاعی، خزانه دار و اصغر رحیمی، دبیر مرکز نظارت بر تیم های ملی برگزار شد.
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