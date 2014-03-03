دانشگاهها با نقش آفريني در اقتصاد مقاومتي تلاش كنند/ يك ريال از اعتبارات بهشهر تحقق نيافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علي مقيمي، بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شوراي اداري در اردوگاه شهيد هاشمي نژاد بهشهر افزود: دانشگاهها با برگزاري همايش ها و گفتمان هاي مختلف در نهادينه كردن اقتصاد مقاومتي بعنوان راه برون رفت از مشكلات اقتصادي است.



وي گفت: توجه به اقتصاد مقاومتي و عملياتي شدن آن كه از دغدغه هاي رهبري است و با در نظر گرفتن تحمیل تحریم اقتصادی استکبار جهانی علیه ایران اسلامی، اقتصاد مقاومتی میتواند ملت انقلابی ایران را به اهداف و آرمانهای خود برساند كه بايد با اتحاد و همدلي و همكاري در اين راستا تلاش كنيم.



نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: بايد با برنامه ريزي مناسب اميد را به جامعه تزريق كنيم و مديران در سال جديد با ارائه برنامه هاي نو و فعال و پويا، از روزمرگي خارج شده و منفعل عمل كنند.



مقيمي با اشاره به بودجه هاي استاني و شهرستاني در سال جاري اظهار داشت: در حوزه تملك دارايي كل بودجه مازندران 313 ميليارد تومان بودكه تنها 22 درصد آن يعني بيش از 68 ميليارد تومان آن محقق شده است.



وي گفت: در شهرستان بهشهر نيز با اشاره به اعتبارات تملك دارايي 13 ميليارد و 800 ميليون ريال تاکنون بودجه ای از محل تملک دارایی دریافت نکردند اما بهره گیری از بودجه های ملی ، مانع توقف عملیات ساخت و تکمیل طرح های عمرانی این منطقه شد و هيچ پروژه و طرحي تعطيل نشد.



نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اتفاقات منطقه و جهان نيز خاطر نشان كرد: منزوي كردن ايران و موج اسلام ستيزي از جمله برنامه هاي دشمن براي ناكارآمد نشان دادن نظام جمهوري اسلامي است كه خوشبختانه با ولايت مداري مردم ما در اين رابطه با شكست مواجه شده است.



مقيمي اضافه كرد: خوشبختانه استقلال سياسي، فرهنگي و اجتماعي و ديپلماسي ايجاد شده و در بخش استقلال اقتصادي نيازمند گام هاي بلندتري هستيم تا از اين مشكلات خارج شويم.



وي گفت: همراهي و همكاري و تلاش در جهت پيشبرد كارهاي اجرايي دولت از مهمترين وظايف مسئولان است تا با ايجاد اميد و همدلي و ايجاد محبت در بين مردم، جامعه و كارها را به سوي پيشرفت و تعالي سوق دهيم.



توزيع سبد كالا با حسن مديريت دولتي در مسير صحيح قرار گيرد



امام جمعه بهشهر نماينده مردم مازندران در خبرگان رهبري گفت: توزيع سبد كالا با حسن مديريت دولتي در مسير صحيح قرار گيرد و مردم در آرامش باشند.



آيت الله سيد صابر جباري اظهار داشت: بايد با برنامه ريزي مناسب توزيع سبد كالا بعنوان نمونه در مساجد محلات انجام مي شد تا آرامش بيشتري حاكم بود و از حرف و حديث هاي مختلف كم مي شد.



وي با اشاره به اينكه مسئولان امانتداران نظام هستند يادآور شد: مديران و مسئولان بايد در جهت حفظ و حراست از امانتي كه در اختيارشان نهاده شده كمال دقت را بكار بندند.



جباري گفت: مديران بايد با توجه به حسن مديريت حركت كنند و بدانند سوء مديريت خطرات جبران ناپذيري به دنبال دارد كه بايد از آن فاصله گرفت.



وي با اشاره به تاريخچه فرهنگي و ديني بهشهر خاطر نشان كرد: بهشهر، شهري دين مدار است كه بر مبناي دين و اسلام و فقاهت شكل گرفته است و داراي علماي صاحب نام بوده و هست كه بايد در شناساندن آنان به جامعه تلاش شود.



امام جمعه بهشهر خطاب به مسئولان گفت: ناراسايي هاي شهر را بدرستي بررسي كنيد و با استفاده از خرد جمعي و برنامه ريزي مدون حركت كرده و به فكر آبروي شهر باشيد.



جباري افزود: كلنگ زني تله كابين از برنامه هاي مناسب و با قوتي است كه مورد تاييد است تا با جذب گردشگر و توريست در عمران و آبادني و اقتصاد و اشتغال شهرستان تاثيراتي مثبتي مشاهده شود.



فرمانده سپاه ناحيه بهشهر نيز در سخناني اظهار داشت: با توجه به اعزام كاروان راهيان نور به مناطق جنگي بعنوان كربلاي ايران نيازمند كمك و همراهي مسئولان و دستگاههاي دولتي هستيم.



علي نجفي افزود: مديران بدانند سرمايه گذاري در راهيان نور، فرهنگ سازي در جهت حفظ ارزشها و آرمانهاي انقلاب است و لذا با برنامه ريزي درست و با فوريت در كمك رساني وارد شوند.