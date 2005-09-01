ايران محور مذاكرات امروز وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آلماني زبان سالتزبورگ ، وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي در دومين روز از نشست خود در نظر دارند پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران و مساله عضويت تركيه در اين اتحاديه به بحث و تبادل نظر بپردازند .

اين در حالي است كه مقامات اتحاديه اروپايي بخش هايي از نشست روز گذشته خود را نيز به موضوع هسته اي ايران اختصاص داده بودند .

وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي بار ديگر ايران را به همكاري بيشتر با جامعه بين المللي و آژانس بين المللي انرژي اتمي فراخواندند .

رياست دوره اي اتحاديه اروپايي نيز در اين راستا اعلام كرد به ايران يك بار ديگر فرصت مي دهد تا فعاليت هاي خود در زمينه سوخت هسته اي را كنار بگذارد ودر اين صورت از تحريم ايران توسط شوراي امنيت جلوگيري خواهد كرد.