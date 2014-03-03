برپایی ایستگاههای امدادی در کنار پایگاههای پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز این نشست قائم مقام سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در خصوص رعایت نکات ایمنی در جاده ها، گفت: برای فرهنگ سازی مناسب باید برنامه ریزی بلند مدتی داشته باشیم، که حتی برای این مقوله نیاز است که آموزش و پرورش نیز در خصوص آموزشهای خود امدادی و مسائل فرهنگی ما را همراهی کند.

دکتر مجتبی سیف افزود: همراهی آموزش و پرورش با پلیس و هلال احمر در خصوص فرهنگ سازی مسائل ایمنی، می تواند در کاهش تلفات تاثیر بالایی داشته باشد.

وی با بیان اینکه این اولین جلسه مشترک سازمان امداد و نجات، سازمان جوان و پلیس راه کشور است که در سالهای اخیر تشکیل شده است، افزود: امیدوارم با فعالیت در کنار یکدیگر بتوانیم خدمات بهتر و مناسب تری را به مردم ارائه بدهیم.

قائم مقام سازمان امداد و نجات در ادامه با اشاره به فعالیت یک هزار و ۲۶۱ پایگاه امدادی در طول طرح نوروزی، گفت: ما آمادگی داریم تا تعدادی از پایگاه های موقت و سیار را در کنار پایگاه های پلیس راه بر پا کنیم.

وی خاطر نشان کرد: مقوله اصلی که ما در طرح به آن می پردازیم، امداد و نجات مسافران نوروزی است و در این راستا به دنبال برنامه هایی هستیم که اثر بخشی زیاد داشته باشد.

آمادگی برای همپوشانی پایگاههای امدادی و پلیس

فرمانده پلیس‌راه کشور نیز در این نشست سه جانبه با اشاره به فعالیت ۲۶ پایگاه پلیس راهور در اطراف تهران، گفت: ما نیز آمادگی همپوشانی پایگاههای امدادی و پلیس را در مکانهای مشترک داریم.

سردار محمدرضا مهماندار با بیان اینکه حتی می توان پایگاهها را در کنار پاسگاههای پلیس بر پا کرد، افزود: این پایگاههای مشترک می تواند هم محلی برای اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی باشد و هم محلی برای کاهش خستگی رانندگان و و مسافران محسوب شود.

وی افزود: برپایی چنین پایگاههایی که باعث توقف کوتاه مدت رانندگان و رفع نسبی خستگی آنها دارد، اثر بخشی بالایی در کاهش بروز حوادث در سطح جاده ها ایجاد می کند.

لزوم استفاده از ظرفیتهای همه دستگاهها در فرهنگ سازی ایمنی

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر نیز با اشاره به برنامه های این سازمان در طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی، گفت: نمونه ای از این برنامه ها راه اندازی سایت سفر سالم است که تمامی اطلاعات جمع بندی شده در حوزه های مختلف در آن به کار گرفته شده و می تواند راهنمای کاملی برای مسافران نوروزی محسوب شود.

دکتر وحید قبادی دانا به برگزاری جشنواره فیلم و عکس ویژه نوروز با عنوان بشردوستی اشاره کرد و افزود: در اختتامیه این جشنواره به قید قرعه به ۸۰ برگزیده، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

وی اظهار داشت: در بحث ایمنی، پیشگیری حرف اول را می زند که می توان آموزشهای آن را با زبان های مختلف از سوی دستگاههای مختلف ارائه کرد.

قبادی دانا خاطر نشان کرد: برای مثال در بحث به خطر انداختن امنیت که بیشتر از سوی افراد معارض قانون صورت می گیرد، توصیه پلیس اثربخشی کمتری نسبت به توصیه سازمانهای دیگر دارد.

قبادی دانا با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیتهای همه دستگاهها در فرهنگ سازی ایمنی، افزود: برای موفقیت در فرهنگ سازی مناسب، باید همسو و همدل پیش برویم و از تمام ظرفیتهای موجود برای اثربخشی بیشتر استفاده کنیم.