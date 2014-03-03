وقف نیازمند فعالیت و کار بیشتری است/ ساخت مجتمع تجاری اداری به همت اوقاف و امور خیریه کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدباقر حسینی اراکی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حوزه فعالیتهای اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه به علت گستردگی استان، بسیار بالاست، لذا می طلبد که در حوزه وقف کارهای بیشتری انجام شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: کار احداث مجتمع بزرگ تجاری، اداری و خدماتی کرمانشاه از محل عواید موقوفه استان، در دستور کار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه قرار گرفته است.

حجت الاسلام حسینی اراکی تاکید کرد: این پروژه با برند ملی و مساحتی بالغ بر 31 هزار و 400 متر مربع در 4 طبقه ساخته می شود که طبق برنامه ریزی های انجام گرفته بسیاری از امکانات مدرن روز در این مجتمع مستقر خواهد شد.

وی گفت: براساس برنامه زمانبندی شده، پیمانکار این مجتمع متعهد شده است که ظرف 40 ماه آینده این طرح را به صورت تکمیل شده در اختیار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه قرار دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به اینکه از پانزده روز آینده عملیات خاکبرداری این مجتمع آغاز خواهد شد، افزود: یکی از مزایای این طرح، ایجاد اشتغال پایدار و مستقیم برای بسیاری از افراد جویای کار در استان کرمانشاه خواهد بود.

حسینی اراکی در پایان تاکید کرد: براساس برآوردهای اولیه، با افتتاح این طرح زمینه اشتغال مستقیم 3 هزار نفر و همچنین زمینه اشتغال غیرمستقیم 6 هزار نفر مهیا خواهد شد که این آمار، رقمی قابل توجه در بحث اشتغالزایی خواهد بود.