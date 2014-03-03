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۱۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۴۹

حجت الاسلام حسینی اراکی عنوان کرد:

وقف نیازمند فعالیت و کار بیشتری است/ ساخت مجتمع تجاری اداری به همت اوقاف و امور خیریه کرمانشاه

وقف نیازمند فعالیت و کار بیشتری است/ ساخت مجتمع تجاری اداری به همت اوقاف و امور خیریه کرمانشاه

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: حوزه فعالیت های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه به علت گستردگی استان، بسیار بالاست، لذا می طلبد که در حوزه وقف کارهای بیشتری انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدباقر حسینی اراکی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حوزه فعالیتهای اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه به علت گستردگی استان، بسیار بالاست، لذا می طلبد که در حوزه وقف کارهای بیشتری انجام شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: کار احداث مجتمع بزرگ تجاری، اداری و خدماتی کرمانشاه از محل عواید موقوفه استان، در دستور کار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه قرار گرفته است.

حجت الاسلام حسینی اراکی تاکید کرد: این پروژه با برند ملی و مساحتی بالغ بر 31 هزار و 400 متر مربع در 4 طبقه ساخته می شود که طبق برنامه ریزی های انجام گرفته بسیاری از امکانات مدرن روز در این مجتمع مستقر خواهد شد.

وی گفت: براساس برنامه زمانبندی شده، پیمانکار این مجتمع متعهد شده است که ظرف 40 ماه آینده این طرح را به صورت تکمیل شده در اختیار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه قرار دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به اینکه از پانزده روز آینده عملیات خاکبرداری این مجتمع آغاز خواهد شد، افزود: یکی از مزایای این طرح، ایجاد اشتغال پایدار و مستقیم برای بسیاری از افراد جویای کار در استان کرمانشاه خواهد بود.

حسینی اراکی در پایان تاکید کرد: براساس برآوردهای اولیه، با افتتاح این طرح زمینه اشتغال مستقیم 3 هزار نفر و همچنین زمینه اشتغال غیرمستقیم 6 هزار نفر مهیا خواهد شد که این آمار، رقمی قابل توجه در بحث اشتغالزایی خواهد بود.

کد مطلب 2248508

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