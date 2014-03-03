  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۵۲

نفرات برتر نخستین دوره مسابقات بدمينتون طرقبه شانديز تقدير شدند

نفرات برتر نخستین دوره مسابقات بدمينتون طرقبه شانديز تقدير شدند

طرقبه - خبرگزاری مهر: با برگزاري مسابقه فينال بازي هاي بدمينتون جام سفره خانه سنتي شب هاي ايراني طرقبه از نفرات برتر با حضور مسئولان اين شهرستان تقدير شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در مراسم اختتامييه مسابقات بدمينتون شهرستان طرقبه شانديز با پيروزي حجت عبداللهي از حريف خود جمال نيكوكار تونست قهرماني اين دوره از مسابقات را كسب كند.

احسان كشوري، سرپرست هيئت بدمينتون طرقبه شانديز در حاشيه اين مراسم با اشاره به برگزاري بيش از 110 بازي در اين دوره از مسابقات اظهار کرد: اين اولين دوره برگزاري مسابقات بدمينتون در شهرستان بود كه با حضور 30 ورزشكار به كار خود پايان داد و اميدواريم در آينده نزديك شاهد حضور تعداد بيشتري از جوانان و نوجوانان علاقمند به اين رشته ورزشي باشيم.

سرپرست هيئت بدمينتون طرقبه شانديز گفت: تلاش داريم با اجراي كلاس هاي آموزشي توسط مربيان استان سطح كيفي و كمي ورزشكاران اين رشته بهبود يابد و شاهد حضور ايشان در مسابقات استان و كشور باشيم.

کشوری ضمن تشكر از اسپانسر اين دوره از مسابقات از مسئولان شهرستان و استان افزود: حمايت هاي مادي و معنوي خود را به اين هيئت همچون گذشته داشته باشند تا سبب ساز ارتقاء عملكرد اين هيئت را به ارمغان آورد.

گفتني است در اين مراسم از نفرات اول تا سوم به ترتيب حجت عبداللهي، جمال نيكوكار و نصير عباسي تقدير شد.

 

کد مطلب 2248579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها