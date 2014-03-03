نفرات برتر نخستین دوره مسابقات بدمينتون طرقبه شانديز تقدير شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در مراسم اختتامييه مسابقات بدمينتون شهرستان طرقبه شانديز با پيروزي حجت عبداللهي از حريف خود جمال نيكوكار تونست قهرماني اين دوره از مسابقات را كسب كند.

احسان كشوري، سرپرست هيئت بدمينتون طرقبه شانديز در حاشيه اين مراسم با اشاره به برگزاري بيش از 110 بازي در اين دوره از مسابقات اظهار کرد: اين اولين دوره برگزاري مسابقات بدمينتون در شهرستان بود كه با حضور 30 ورزشكار به كار خود پايان داد و اميدواريم در آينده نزديك شاهد حضور تعداد بيشتري از جوانان و نوجوانان علاقمند به اين رشته ورزشي باشيم.

سرپرست هيئت بدمينتون طرقبه شانديز گفت: تلاش داريم با اجراي كلاس هاي آموزشي توسط مربيان استان سطح كيفي و كمي ورزشكاران اين رشته بهبود يابد و شاهد حضور ايشان در مسابقات استان و كشور باشيم.

کشوری ضمن تشكر از اسپانسر اين دوره از مسابقات از مسئولان شهرستان و استان افزود: حمايت هاي مادي و معنوي خود را به اين هيئت همچون گذشته داشته باشند تا سبب ساز ارتقاء عملكرد اين هيئت را به ارمغان آورد.

گفتني است در اين مراسم از نفرات اول تا سوم به ترتيب حجت عبداللهي، جمال نيكوكار و نصير عباسي تقدير شد.