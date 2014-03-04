هزینه برق مردم 7 هزار تومان است/ 9 هزار میلیارد تومان کسری برقی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ فلاحتيان در جمع مدیران صنعت برق با اشاره به متنوع سازی سبد تولید برق و انرژی ایران، گفت: بر این اساس یکی از برنامه های اولویت دار صنعت برق توسعه ظرفیت تولید برق با ساخت و توسعه نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر بادی و خورشیدی است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه هزينه برق مصرفي 83 درصد از مشترکان خانگی کمتر از 7 هزار تومان است، تصریح کرد: هم اکنون قيمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق بدون هزينه سوخت حدود 70 تومان است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه به طور ميانگين مشتركان 23 تومان ازهزينه تمام شده برق را مي پردازند، اظهار داشت: از این رو با توجه به فروش 200 ميليارد كيلووات ساعت برق در سال، صنعت برق سالانه بالغ بر 9 هزار ميليارد تومان تنها بابت هزينه‌هاي جاري خود با كسري روبرو است.

وي افزود: اين مبلغ بدون هزينه‌هاي سرمايه و گذاري و توسعه سالانه صنعت برق است كه با توجه به رشد ميانگين 7 درصدي مصرف برق كه پاسخگويي به اين ميزان رشد مصرف، بايد سالانه 5 هزار مگاوات ظرفيت جديد برق وارد مدار شود.

همايون حائري مدیرعامل توانیر هم در این نشست با بیان اینکه بر اساس مفاد قانون بودجه باید تا پایان سال آینده حدود 600 مگاوات ظرفیت جدید تولید برق تجدید پذیر در کشور ایجاد شود، بیان کرد: در حال حاضر ايران از لحاظ ظرفيت نصب شده نيروگاهي در خاورميانه رتبه نخست را در اختیار دارد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه بايد سالانه پنج هزار مگاوات نيروگاه احداث شود و پنج تا 6 ميليارد دلار براي احداث نيروگاه سرمایه گذاری شود، تبیین کرد: علاوه بر این باید 60 تا 70 ميليارد ليتر سوخت براي توليد برق در نیروگاه های کشور مصرف شود.

وی با اشاره به ضرورت توسعه فعالیت‌های فرهنگ سازی در کاهش و مدیریت مصرف برق کشور، خاطرنشان کرد: تمام امكانات براي تامين برق در پيك تابستان سال آينده باید بسیج شود.