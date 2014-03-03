  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۲۵

طی 10 ماه امسال/

تلفات تصادفات جاده‌ای در استان بوشهر 30 درصد کاهش یافت

تلفات تصادفات جاده‌ای در استان بوشهر 30 درصد کاهش یافت

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر از کاهش 30 درصدی تلفات تصادفات جاده‌ای در استان بوشهر طی 10 ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور عصر دوشنبه در نشست کمیته کاهش تصادفات استان بوشهر اظهار داشت: کمیته ریشه‌یابی تصادفات بنا به تاکید وزیر کشور با این چیدمان برگزار شده است و چگونگی کاهش حوادث جاده‌ای را در نقاط مختلف کشور بررسی می کند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر ادامه داد: در تصادفات جاده‌ای کشور سالانه 19 هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند که این آمار بالایی است و باید تلاش شود تا همواره شاهد کاهش مرگ و میرها بر اثر تصادفات باشیم.

وی وضعیت استان بوشهر اب در زمینه مرگ و میرها در تصادفات جاده‌ای به نسبت سایر نقاط کشور مطلوب ارزیابی کرد و افزود: طی 10 ماهه ابتدایی امسال تلفات تصادفات جاده‌های استان بوشهر به نسبت مدت مشابه سال گذشته دارای 30 درصد کاهش بوده است.

پرآور اضافه کرد: این امار بیانگر توجه ویژه و خدمات و تلاش‌های دستگاه‌های مختلف در استان بوشهر است که در عرصه کنترل جاده‌ای، نصب هشدارها و بهبود وضعیت راه‌ها و همچنین ارائه خدمات درمانی محقق شده است و مردم نیز در اجرای قوانینی همکاری خوب را داشته‌اند.

وی بر لزوم تلاش برای بهبود این وضعیت تاکید کرد و بیان داشت: در صورت که بتوانیم این روند را ادامه دهیم، به روزی خواهیم رسید که حداقل تصادفات را در استان بوشهر داشته باشیم و صحنه تلخ تصادفات را کمتر ببینیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به نزدیک‌شدن به ایام نوروز، تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا امسال سال خوبی را برای مسافران نوروزی داشته باشیم و کمترین تصادفات را در استان شاهد باشیم.

وی خاطرنشان ساخت: باید بررسی‌های آماری را به خوبی داشته باشیم و برای کاهش میزان تصادفات و همچنین تلفات و خسارت‌های انها تلاش بیشتری را داشته باشیم.
 

کد مطلب 2248592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها