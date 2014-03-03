به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور عصر دوشنبه در نشست کمیته کاهش تصادفات استان بوشهر اظهار داشت: کمیته ریشه‌یابی تصادفات بنا به تاکید وزیر کشور با این چیدمان برگزار شده است و چگونگی کاهش حوادث جاده‌ای را در نقاط مختلف کشور بررسی می کند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر ادامه داد: در تصادفات جاده‌ای کشور سالانه 19 هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند که این آمار بالایی است و باید تلاش شود تا همواره شاهد کاهش مرگ و میرها بر اثر تصادفات باشیم.

وی وضعیت استان بوشهر اب در زمینه مرگ و میرها در تصادفات جاده‌ای به نسبت سایر نقاط کشور مطلوب ارزیابی کرد و افزود: طی 10 ماهه ابتدایی امسال تلفات تصادفات جاده‌های استان بوشهر به نسبت مدت مشابه سال گذشته دارای 30 درصد کاهش بوده است.

پرآور اضافه کرد: این امار بیانگر توجه ویژه و خدمات و تلاش‌های دستگاه‌های مختلف در استان بوشهر است که در عرصه کنترل جاده‌ای، نصب هشدارها و بهبود وضعیت راه‌ها و همچنین ارائه خدمات درمانی محقق شده است و مردم نیز در اجرای قوانینی همکاری خوب را داشته‌اند.

وی بر لزوم تلاش برای بهبود این وضعیت تاکید کرد و بیان داشت: در صورت که بتوانیم این روند را ادامه دهیم، به روزی خواهیم رسید که حداقل تصادفات را در استان بوشهر داشته باشیم و صحنه تلخ تصادفات را کمتر ببینیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به نزدیک‌شدن به ایام نوروز، تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا امسال سال خوبی را برای مسافران نوروزی داشته باشیم و کمترین تصادفات را در استان شاهد باشیم.

وی خاطرنشان ساخت: باید بررسی‌های آماری را به خوبی داشته باشیم و برای کاهش میزان تصادفات و همچنین تلفات و خسارت‌های انها تلاش بیشتری را داشته باشیم.

