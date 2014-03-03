اعمال سیاست های تشویقی شهرداری فاضل آباد برای مشارکت شهروندان

محسن سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی از برنامه ها و سیاست های تشویقی شهرداری فاضل آباد افزود: به منظور تشویش و مشارکت شهروندان در برنامه های شهری ،با اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر در بخش ساخت و سازهای غیر مجاز و یا مغایر با پروانه ساخت درسال 90 و پیش از آن مالکینی که تا اواخر سال 92 به شهرداری مراجعه نمایند مشمول سیاست های تشویقی در نظرگرفته شده قرارخواهند گرفت.

وی افزود: در بخش کسب و پیشه در راستای زیباسازی منظر شهری و تشویق واحد های صنفی سطح شهر در استفاده از درب های متحدالشکل ، هریک از واحدهای صنفی متقاضی که نسبت به اجرای طرح پیشنهادی شهرداری اقدام نمایند طی 5 سال ازسیاست تشویقی در نظر گرفته شده در بخش کسب و پیشه برخوردار خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: پیش از این نیز شهرداری در خصوص واحدهای صنفی که دارای بدهی معوقه در بخش عوارض سالیانه کسب و پیشه بوند ،20% تخفیف را اعمال کرده است.

سمیعی اظهار داشت: در آستانه فرارسیدن عید نوروز و درطرح استقبال از بهار طبیعت،به منظور زیباسازی بصری و پاکیزگی چهره شهر در منظر مسافران نوروزی شهرداری فاضل آباد در نظر دارد نسبت به شستشوی درب مغازه ها اقدام کند.

شهردار فاضل آباد ضمن دعوت از مالکین واحدهای صنفی سطح شهر درهمکاری با پرسنل واحد خدمات شهری شهرداری برای پاکیزگی و پیراستگی شهر در طرح استقبال از مسافران نوروزی، اعلام کرد: داشتن شهری زیبا و پاکیزه مرهون همکاری تک تک شهروندان آن شهر است.