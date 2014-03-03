به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد صدرهاشمی نژاد در همایش روز ملی مهندس و پس از انتخاب به عنوان مهندس برتر در خصوص کسب این عنوان گفت: در برهه ای از تاریخ که این کشور جولانگاه مهندسان و پیمانکاران خارجی بود تصمیم گرفتیم با تلاش، نوآوری و کیفیت زمینه را برای رشد و بالندگی این رشته در داخل کشور فراهم کنیم و خوشبختانه در اواخر دهه 60 موفق شدیم به عنوان نخستین شرکت ایرانی نسبت به صادرات دانش فنی مهندسی اقدام کنیم.

وی اظهارداشت: این موضوع از آنجایی اهمیت داشت که ما توانستیم به عنوان یک شرکت ایرانی در عرصه های بین المللی این صنعت حضور پیدا کنیم که این افتخار بزرگی برای کشور به شمار می رفت.

صدرهاشمی نژاد با اشاره به اینکه شرکت استراتوس نخستین شرکت صادر کننده خدمات و دانش فنی مهندسی در کشور است افزود: حضور اثرگذار در این عرصه موجب شد که زمینه ظهور شرکت های دیگر ایرانی در این عرصه فراهم شود، به طوری که امروز تعداد زیادی از شرکت ها در این عرصه فعالیت می کنند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس در خصوص دشواری های نخستین بودن در این عرصه بیان داشت: احساس مسئولیت به جامعه و خدمت به مردم، روحیه مضاعفی ایجاد کرد که بتوانیم با پشت سر گذاشتن دشواری ها، نام کشور را در این عرصه مطرح کنیم.

وی بزرگترین مانع رشد کمی خدمات مهندسی در کشور را سرمایه گذاری و تامین منابع دانست و بیان داشت: در صورت رفع این مشکل این صنعت توانایی رقابت با شرکت های معتبر خارجی را نخواهد داشت.

گفتنی است، در همایش روز ملی مهندس که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر نفت، وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اهدای لوح تقدیر، از خدمات، نوآوری ها و دستاوردهای سیدمحمد صدرهاشمی نژاد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس بابت 35 سال فعالیت در عرصه فنی مهندسی و پیمانکاری کشور قدردانی کرد.