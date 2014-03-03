جستجو برای یافتن سرنشینان جت فالکون در آبهای کیش ادامه دارد/ نقص فنی علت احتمالی سقوط هواپیما

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، یک فروند هواپیمای جت فالکون با چهار نفر سرنشین عصر دوشنبه در آب های جزیره کیش سقوط کرد.

این هواپیما متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری بوده و در پایان ماموریت خود یعنی چک راداری در آب های کیش سقوط کرد و سرنشینان آن مفقود شده اند.

جستجوها برای یافتن سرنشینان این هواپیما در هفت کیلومتری جزیره کیش توسط تیم های امداد و نجات دریایی ادامه دارد.

محمدحسین حسن بیگی بخشدار کیش در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین جزئیات سقوط یک فروند هواپیما در آب های جزیره کیش، عنوان کرد: این هواپیمای جت فالکون در شمال شرقی جزیره کیش سقوط کرده و هم اکنون گروه های امداد و نجات دریایی در حال تجسس برای پیدا کردن سرنشینان این هواپیما هستند.

وی ادامه داد: هنوز هیچ کدام از سرنشینان این هواپیما پیدا نشده اند و جستجوها ادامه دارد.

بخشدار کیش افزود: براساس اعلام کارشناسان سقوط این هواپیما ناگهانی بوده و به احتمال فراوان علت آن نقص فنی بوده است.

حسن بیگی خاطرنشان کرد: براساس اعلام خلبان این هواپیما پیش از سقوط که با برج مراقبت در ارتباط بود تعداد سرنشینان آن چهار نفر بوده اند.