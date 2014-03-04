استانداردسازی ظرفیتها به توسعه صنعت گردشگری کمک می کند

امیر کرم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، سازمان میراث فرهنگی را یک سازمان فرا دستی حاکمیتی معرفی کرد و افزود: این سازمان بازوی اجرایی دارد و باید از آن استفاده کندو تحقق این امر هم هماهنگی بین بخشی می خواهد.

وی اظهار داشت: باید موانع پیش روی این سازمان در صنعت گردشگری برداشته شود و از پتانسیلهایی که وجود دارد استفاده بهینه را داشته باشیم.

معاون توسعه و سرمایه گذاری شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی با اشاره به اینکه ظرفیتهای خوبی ما در کشور داریم گفت: باید صنعت گردشگری در کشور را توسعه دهیم و تنها به یک نگاه منوط نباشیم و براساس سیاستهایی که براساس سند چشم انداز تهیه شده همه و همه کمک کنیم.

کرم زاده تاکید کرد: سرمایه گذاری های خارجی را وارد کنیم که این امر به توسعه صنعت گردشگری کمک شایانی می کند.

وی در ادامه گفت: باید صنایع دستی را معرفی کنیم و نسبت به صادرات صنایع دستی ، نظارت بیشتر بر آژانس های مسافرتی ، تجهیز هتلها را داشته باشیم که این امر به توسعه صنعت گردشگری کمک می کند.

معاون توسعه و سرمایه گذاری شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی، گفت: باید ابزارهای خوبی داشته باشیم چرا که اگر ابزار و امکانات ارائه شده به گردشگران به روز باشد گردشگر تمایل بیشتری دارد که در کشور اقامت کند.

کرم زاده ، با اشاره به اینکه هنوز به جایگاهی نرسیدیم که جاذبه های کشورمان را خوب معزفی کنیم گفت: باید امور را از داخل اصلاح کنیم و از ظرفیتهایی که در کشور وجود دارد به نحو احسن استفاده کنیم .

وی تصریح کرد: باید در کشورمان برای توصعه صنعت توریسم مسیر معرفی کنیم و در این راستا تحقق این امر مهم هم نیاز به فرهنگ سازی دارد.

معاون توسعه و سرمایه گذاری شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی ادامه داد: باید در این صنعت سیستم های اینترنتی و نرم افزاری برای سفر تدوین کنیم و همه مسیرها را برویم .

کرم زاده گفت: ما باید روی ISسیستم اطلاعات را وارد فضای جدید کنیم.