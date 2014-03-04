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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۱۵

امین خبر داد:

راه اندازی خیمه های نماز در میادی ورودی زنجان

راه اندازی خیمه های نماز در میادی ورودی زنجان

زنجان -خبرگزاری مهر: شهردار زنجان، با اشاره به اینکه خیمه های نماز در مبادی ورودی زنجان راه اندازی می شود گفت: شهرداری در راستای راحتی حال مردم خدمات بهینه را برای مسافران نوروزی پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن امین شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نووزی استان، افزود: در راستای پذیرایی از مسافران نوروزی شهرداری از مدتها قبل نسبت به آماده سازی استان اقدامات لازم را انجام داده است.

وی لکه‌گیری آسفالت های خیابانها، رنگ آمیزی جداول،  و سرویس‌های بهداشتی موجود در سطح شهر نیز بهسازی شده و در این راستا وظیفه ذاتی شهرداری است که خدمات بهتری را به مردم ارئه بدهد.

شهردار زنجان با بیان اینکه سازمان آتش‌نشانی نیز برای ایام عید به ویژه چهارشنبه آخر سال و 13 فروردین آمادگی لازم را دارد گفت: پرسنل این سازمان نیز طی ایام عید در آماده باش هستند چرا که در روز طبیعت افراد اقدام به روشن کردن آتش در منابع طبیعی می کنند .

امین با اشاره به اینکه سفره‌های هفت سین در مبادی ورودی شهر و  بافت قدیمی شهر سبزه میدان برپا می شود گفت: هدف شهرداری نگهداری مسافران در داخل شهر به بیش از یک شب یا دو شب است و در این راستا سبزه میدان که بافت قدیمی شهر زنجان است باید نوسازی شود.

وی تاکید کرد: شهرداری نوسازی سرویس های بهداشتی را تا آخر سال در دستور کار دارد .

شهردار زنجان یادآورشد: امسال شهرداری هفت سین متفاوت از سالهای گذشته برپا خواهد کرد.

امین تصریح کرد: باید در استان امکانات و شرایطی برای مسافران نوروزی ایجاد کنیم تا مسافران چند روز در استان بمانندو خاطره خوبی از استان در ذهن شان باقی بماند.

وی به امنیت مسافران نورزی اشاره کرد و گفت: باید امنیت لازم برای مسافران نورزی مهیا شود.

 

کد مطلب 2248637

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