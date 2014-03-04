راه اندازی خیمه های نماز در میادی ورودی زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن امین شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نووزی استان، افزود: در راستای پذیرایی از مسافران نوروزی شهرداری از مدتها قبل نسبت به آماده سازی استان اقدامات لازم را انجام داده است.

وی لکه‌گیری آسفالت های خیابانها، رنگ آمیزی جداول، و سرویس‌های بهداشتی موجود در سطح شهر نیز بهسازی شده و در این راستا وظیفه ذاتی شهرداری است که خدمات بهتری را به مردم ارئه بدهد.



شهردار زنجان با بیان اینکه سازمان آتش‌نشانی نیز برای ایام عید به ویژه چهارشنبه آخر سال و 13 فروردین آمادگی لازم را دارد گفت: پرسنل این سازمان نیز طی ایام عید در آماده باش هستند چرا که در روز طبیعت افراد اقدام به روشن کردن آتش در منابع طبیعی می کنند .

امین با اشاره به اینکه سفره‌های هفت سین در مبادی ورودی شهر و بافت قدیمی شهر سبزه میدان برپا می شود گفت: هدف شهرداری نگهداری مسافران در داخل شهر به بیش از یک شب یا دو شب است و در این راستا سبزه میدان که بافت قدیمی شهر زنجان است باید نوسازی شود.

وی تاکید کرد: شهرداری نوسازی سرویس های بهداشتی را تا آخر سال در دستور کار دارد .

شهردار زنجان یادآورشد: امسال شهرداری هفت سین متفاوت از سالهای گذشته برپا خواهد کرد.

امین تصریح کرد: باید در استان امکانات و شرایطی برای مسافران نوروزی ایجاد کنیم تا مسافران چند روز در استان بمانندو خاطره خوبی از استان در ذهن شان باقی بماند.

وی به امنیت مسافران نورزی اشاره کرد و گفت: باید امنیت لازم برای مسافران نورزی مهیا شود.