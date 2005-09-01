نامه اتحاديه چايكاران به رييس جمهوري ؛ آقاي رييس جمهور از نابودي صنعت چاي جلوگيري كنيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ؛ اتحاديه چايكاران كشور در نامه اي مفصل به رييس جمهوربا بيان مشكلات چايكاران از سال 70 تا به امروزو نوسانات قيمت برگ سبز چاي و همچنين عملكرد سال 84 خواستار توجه و جلوگيري از نابودي صنعت چاي شدند .

دراين نامه آمده است : عوامل بنيان كن و دشمنان سرسخت چاي ازهمان سال كه نقشه انتزاع مديريت چايكاري كشوررا پياده كرده اند دقيقا نابودي اين محصول را با انتقال مديريت آن از وزارت بازرگاني به وزارت جهاد كشاورزي رقم زدند وبا توسل به انواع ترفندها درصدد انهدام 70 هزار خانوار چايكار و 700 هزار خانوار در بخش كشاورزي و صنعت چاي ، حمل و نقل و ديگر امور مرتبط با چاي و شبكه توزيع چاي برآمدند .

اين درحالي است كه در آغاز، طرح اختلاط چاي را كه موفق از كار درآمده بود بهم ريخته و موجب انباشت بيش از يكصد هزار تن چاي داخلي در انبارهاي تهران و بدهي 1500 ميليارد ريالي از محل استقراض از بانكها براي تامين بهاء برگ سبز چاي كه در ذمه سازمان است ، شدند .

همچنين در بخشي ديگر از اين نامه با اشاره به اجراي طرح اصلاح ساختار چاي آمده است " انباشت توليدات داخلي طي ده سال ( 70 تا 79 ) و عدم توفيق در فروش آن موجب ارائه طرح اصلاح ساختار چاي شد ،كه اين طرح نيز در سايه كارشكني ها در سال 82 با شكست مواجه شد ، هر چند كه اعضاي كميته ماده سه با ارائه طرحي مبني بر اختلاط چاي هاي داخلي و خارجي (در حد نياز) سعي در نجات چاي داخلي انباشته شده در انبارها كه به 260 هزار تن رسيده بود، داشتند ، متاسفانه اين طرح نيز علي رغم تصويب اكثريت اعضاء دركميته ماده سه با مخالفت نماينده وزارت جهاد و نماينده سنديكاي كارخانجات شمال مواجه شد تا آنجا كه مدير عامل و رييس هيات مديره سازمان چاي از سمت خود استعفا داد .

اعضاي اتحاديه چايكاران كشور در نامه مذكور مواردي مانند حذف بازرگاني خارجي سازمان چاي كشور را با توجه به نقش موثر در تنظيم بازارچاي ، حذف واردات قانوني چاي حتي در حد نياز ، انباشت بيش از يكصد و بيست هزار تن چاي سنواتي در انبارها ، تعطيلي جلسات كميته ماده سه ، تضعيف سازمان چاي كشور و در نتيجه انحلال آن و استفاده ازتسهيلات بانكي توسط كارخانه هاي چايسازي براي تامين بهاء برگ سبز چاي را از پيامدهاي منفي اجراي طرح اصلاح ساختار چاي عنوان كردند .

در بخشي ديگر از اين نامه آمده است كه دربهمن ماه سال 82 به منظور رفع بحران موجود موقتا پيشنهاد پرداخت يارانه هفت ميليون ريالي و وام هشت ميليون ريالي به ازا ء هرهكتارباغ به چايكاران با بهره كم و يا بدون بهره براي احياي باغات چاي و پرداخت چهار ميليون ريال مساعده سالانه براي تهيه نهاده هاي كشاورزي مانند كود و ابزار كار تصويب شد ، در حالي كه چايكار تا دريافت كامل هفت ميليون ريال يارانه به جان آمد و آخرين قسط آن را نيز در پايان سال 83 پرداخت كرد و هشت ميليون وام زراعي و چهار ميليون ومساعده نيز تدريجا تحليل رفت .

اين در حالي است كه همزمان با برداشت فصل بهره برداري برگ سبزچاي درسال 83 و در راستاي گفته هاي يكي از مسوولان مبني برعادلانه بودن پرداختهاي دولت در قالب يارانه و وام بابت برگ سبز چاي ، تمامي كارخانه هاي چايسازي به جزء چند كارخانه خارج از طرح و چهار كارخانه استيجاري تعاونيهاي چايكاران ، درب خود را بروي چايكاران بستند و چايكاران را سرگردان كردند .

در پي درماندگي چايكاران بابت فروش چاي خود ، پس ازگذشت چند ماه كارخانه ها يكي پس از ديگري اقدام به خريد برگ سبز چايكاران با قيمت هر كيلو 200 تا حداكثر 700 ريال كردند كه اين امر موجب شد كه چايكاران صاحب باغات بزرگ و بالاي دو هكتار به علت عدم صرفه اقتصادي چاره اي جز تعطيلي باغات خود نديديند و باغ را تعطيل كردند .

اعضاي اتحاديه چايكاران كشور درنامه خود به رياست جمهوري با انتقاد از طرح وزارت بازرگاني بابت خريد شش هزار تن چاي سال 83 و توزيع آن در سبد خانوار اعلام كرده اند : اجراي اين طرح موجب شد كه كارخانه هايي كه در طول بهره برداري سال 83 مطلقا براي خريد آماده نشده بودند در رديف كارخانه اي فعال قرار گرفته و دو برابر سهميه دريافت كردند كه اين كارخانه ها بابت فروش سهميه خود به مابقي به پولي ناقابل دست پيدا كرده و راهي فرنگ شدند .( كه در اين ميان درصد سهم سنديكاي كارخانه داران بابت واسطه گري جالب و قابل تامل بود )

دربخشي ديگر از اين نامه آمده است : بهره برداري سال 83 كه بدترين سال براي چايكار بود به پايان رسيد و بسياري از بهاء برگ سبز تحويلي به كارخانه داران و بهاء سال 82 بابت مطالبات چايكاران و بي توجهي سازمان بيمه در پرداحت حق بيمه بابت سرمازدگي باغات چاي در سال 83 علي رغم بيمه تمامي باغات چاي هيچ امري صورت نگرفت .

در سال 84 و با مراجعات پي در پي نمايندگان تشكلهاي چايسازي به رييس جمهور وقت ،و علي رغم تشكيل دو جلسه با حضور ايشان نتيجه اي حاصل نشد و ادامه كار به معاون اول رييس جمهور تفويض شد كه در نهايت در آخرين روزهاي اسفند سال 83 مجلس شوراي اسلامي طرح خريد تضميني برگ سبز چاي را مصوب كرد كه اين طرح نيز بر خلاف تصور همگان آغاز حل مشكلات چاي نبود بطوريكه پس از گذشت چند ماه از اعلام اين طرح نرخ خريد تضميني برگ سبز چاي از سوي شوراي اقتصاد به شكل غير كارشناسي شده اي اعلام شد و هنوز هم اعلام مي كنيم كه نه استاندارد تعيين شده كارشناسي شده است و نه بهاء مقرر براي استاندارد ،

در حال حاضر كه مديريت چاي در اختيار سازما ن تعاون روستايي درآمده جز صبر چايكار وظيفه اي نيست زيرا درآمد و هزينه عملكرد چاي تحت فرمول مقرر ، هزينه هاي عملكرد باغ را كفاف نمي دهد و فقر در خانواده چايكار همچنان مستولي است .

در اين نامه آمده است: آقاي رييس جمهور عزيز : آنچه بيان شد بخشي از مشكلات توليد كنندگان چاي است محصولي كه فقط نيمي از آن براي مصارف كشور در وطن توليد مي شود و براي توليد تمامي مصرف كشور مجال نداده و نمي دهند زيرا اگر مصارف كشور به تمامي در داخل فراهم و توليد مي شد در راستاي هدايت كارشناسان ، قاچاق چاي بكلي ريشه كن مي شد .

"آقاي رييس جمهور صداري اندوه بار ما را بشنويد ، شما كه با شعار گسترش عدل و توسعه آمده ايد براي احياي مجدد چايكاري و ترويج آن و احياء سازمان چاي كشور توجه فرماييد كه اين توجه ، لطف در حق يك ميليون و 500 هزارنفر است كه سالها در چرخه توليد چاي هستند" .