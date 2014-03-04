جواد آرینمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعار دادن راه تحقق اقتصاد مقاومتی نیست و باید در عرصه عمل به صورت جدی به حوزه اقتصاد توجه شود.
وی ادامه داد: امروز نظام اسلامی بیش از هر چیز نیازمند حرکت جهادی و پرشتاب در عرصه اقتصاد است و این امر ضمن پویایی به توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر این کشور نیز کمک می کند.
دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی بیان کرد: سالهاست که به دلیل وابستگی به نفت در بعد اقتصادی پیشرفتی نداشته ایم و در حال حاضر آنچه که میتواند نجات بخش باشد این است که به الگوی اقتصاد مقاومتی توجه کنیم.
آرین منش تصریح کرد: اگر اقتصاد مقاوم باشد دشمن نمی تواند به سادگی از فشار تحریمها بهرهبرداری کند لذا باید با تقویت این حوزه و توجه به مولفههای اقتصاد مقاومتی، دشمن را ناامید ساخته و توانمندی خویش را به نمایش بگذاریم.
وی تاکید کرد: آنچه که تاکنون موجب عقب گرد ما در برخی از حوزهها از جمله حوزه اقتصاد شده این بود که تنها به شعار دادن بسنده کردیم و در میدان عمل اقدامی را انجام ندادیم اما امروز با توجه به شرایط حساسی که در آن قرار داریم نمی توانیم دست روی دست بگذاریم.
وی یادآور شد: امروز دشمن با تمام توان به دنبال شکست این نظام است بنابراین اعمال تحریم های فزاینده حربه ای برای دلسردی ملت و مسئولان نظام است و در چنین شرایطی است که رهبری با هوشمندی دغدغه تحقق الگوی مقاومتی را دارند.
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