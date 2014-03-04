افزایش روستانشینی برای فرار از کرایه خانه در کرمان/ کلید در قفلهای مسکن مهر نمی چرخد

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بسیاری از مردم در حال خانه تکانی هستند اما بخشی از مردم به جای خانه تکانی نگران تهیه خانه هستند.

در واقع طی سالهای اخیر نرخ کرایه خانه در کرمان چنان افزایش یافته است که از دسترس بسیاری از مردم خارج شده است. و تنها راه کار مردم برای حل این مشکل کاهش کیفیت خانه ها برای مطابقت با توان مالی اجاره نشینان است.

روند روز افزون کرایه خانه در واقع به همراه افزایش نرخ تورم افزایش می یابد و صاحبان خانه ها سعی می کنند با افزایش کرایه خانه بتوانند افزایش هزینه های خود در بخشهای دیگر را جبران کنند.

وقتی کرایه خانه تابعی از انتظارت تورمی می شود

به این ترتیب کرایه خانه تابعی می شود از نرخ تورم و انتظارت تورمی که جامعه دارد و این گونه است که بیشترین فشار به قشر آسیب پذیر وارد خواهد شد.

این درحالی است که تنها چند سال قبل بود که مسئولان وقت مسکن مهر را مسکنی برای درد اجاره نشینی می دانستند و اعتقاد داشتند که با اجرای این طرحها بسیاری از اجاره نشینها خانه دار می شوند اما در واقع پس از سالها گذر از آغاز ساخت خانه های مسکن مهر این طرح نتوانسته است درمان درد اجاره نشینی باشد.

جالب اینجاست مسکن مهر که از افتخارات دولت قبل محسوب می شد و همه از ان تعریف می کردند این روزها به نقطه ضعف تبدیل شده است و در این میان صاحبان این خانه ها سرگردان هستند.

رکود مسکن مهر در کرمان و خانه هایی بدون زیر ساخت و دور از شهر

اگر این روزها به سایتهای مسکن مهر سری بزنید به وضوح کمبودهای این طرح را مشاهده می کنید. این سایتها همگی از شهر دور هستند و زیرساختهای لازم را برای یک زندگی آسوده ندارند این درحالی است که در شهر کرمان هکتارها زمین در قلب شهر خالی مانده اند و زیر ساختهای موجود در این زمینها نیز بلا استفاده مانده است.

هم اکنون با توجه به کمبود اعتبار بسیاری از خانه های باقیمانده از مسکن مهر نیمه تمام مانده اند و نه شرکتها و نه مردم توان اتمام این پروژه را ندارند و اجرای این پروژه ها به کندی پیش می رود.

این روزها نیز دولت از طرح مسکن اجتماعی خبر می دهند و به نظر می رسد ادامه روند مسکن مهر نیز در آینده در چارچوب همین طرح پیش خواهد رفت.

رکود شدید املاکیهای کرمان را هم تعطیل کرد

طبق آخرین آمار بیش از 61 هزار خانوار در شهرستان کرمان خانه ندارند و مستاجرند و به دلیل افزایش غیر قابل مهار کرایه ها خانه به سمت حاشیه نشینی و روستا نشینی روی آورده اند.

در واقع کرایه خانه ها آنقدر بالا رفته که قشر آسیب پذیر ترجیح می دهند در روستاهای اطراف کرمان زندگی و در شهر کرمان کار کنند.

از سوی دیگر به دلیل اینکه نرخ کرایه در حاشیه شهر کرمان نیز کاهش یافته است موج حاشیه نشینی در کرمان افزایش یافته است.

از مبارزه با حاشیه نشینی تا افزایش روند حاشیه نشینی

هر چند مسئولان استان کرمان این روزها بر طبل مقابله با حاشیه نشینی می کوبند اما روند فعلی به این سمت پیش می رود که عملا به دلایل افزایش نرخ کرایه برخی شهر نشینان نیز حاشیه نشین و یا روستانشین می شوند.

هزینه کرایه در مناطق قدیمی کرمان با افزایشی 100 تا 200 هزار تومانی نسبت به سال گذشته مواجه شده است و این افزایش قیمت در مناطق لوکس نشین کرمان آنچنان روند صعودی داشته است که برای بسیاری از مردم با درآمدهای بالا نیز غیر قابل دسترس شده است.

در حالی این روزها بازار خرید و فروش سایر کالاها و خدمات علیرغم تورم موجود داغ داغ است اما اگر سری به املاکیهای کرمان بزنید این واحدهای تجاری سوت و کورترین ایام خود را سپری می کند هر چند اگر به لیست خرید و فروشها نیز نگاهی بیندازیند لیست دفاتر املاکیهای کرمان مملو از آگهی های فروش مسکن مهر است.

نکته قابل توجه اینکه اکثر این خانه ها نیز نیمه کاره برای فروش گذاشته شده اند و یا اینکه اگر هم ساخته شده اند آنقدر از مرکز شهر دور هستند و کمتر مورد توجه برای خرید قرار می گیرند.

این خانه ها کمترین تقاضا را نیز برای اجاره دارند که دلیل اصلی این مسئله نیز عدم وجود زیر ساختهای لازم برای یک زندگی معمولی می باشد.

املاکیهای کرمان این روزها ورشکسته ترین واحدهای صنفی کرمان محسوب می شوند بطوریکه رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمان از تعطیلی بسیاری از این املاکیها خبر می دهد و می گوید برخی از این واحدهای تجاری حتی توان در آوردن کرایه های خود را هم ندارند و رکود این روزها تنها چیزی است که می توان به اقتصاد مسکن در کرمان نسبت داد.

محمود رشیدی به خبرنگار مهر اظهارداشت: طبق آخرین آمار 61 هزار خانوار در کرمان اجاره نشین هستند و یا مشکل افزایش اجاره بها روبرو شده اند.

کمبود خانه اجاره ای در کرمان و افزایش تقاضا/ لیست روستاهای مقصد اجاره نشینها

وی گفت: آنچه که هم اکنون شاهد ان هستیم رکود در خرید و فروش مسکن و از سوی دیگر کمبود خانه در زمینه اجاره مسکن است در واقع میزان تقاضای مسکن از عرضه بیشتر است و همین مسئله در کنار مشکلات اقتصادی سالهای اخیر موجب افزایش کرایه شده است.

وی بیشترین فشار افزایش اجاره را بر دوش مردم آسیب پذیر دانست و گفت: به همین دلیل رفتن به سمت حاشیه نشینی و حتی سکونت در روستاهای اطراف شهر کرمان از ترجیحات اقشار آسیب پذیر است و مقصد اصلی بسیاری از این قشر هم روستاهای شرف آباد، الله آباد، حاجی آباد و سیدی است.

وی گفت: حتی اجاره در همین روستاها نیز رشدی صعودی و غیر قابل باور یافته است و حتی برخی از قشر محروم به سکونت در خانه های غیر استاندار حاشیه شهر روی آورده اند.

رشیدی ادامه داد: اگر روند ادامه افزایش قیمتها تداوم یابد باید آینده ای نا مطلوب برای این قشر را پیگیری کرد.

لزوم ورود بخش خصوصی و افزایش رقابت در بازار ساخت مسکن

وی گفت: محدوده قیمتی این سازه های غیر استاندارد 150 تا 180 هزار تومان به صورت ماهانه است که برای بسیاری از این افراد زیاد است.

وی نتایج اجرای مسکن مهر در کرمان را برای مستاجران قابل توجه ندانست و گفت: امیدواریم دولت جدید برای حمایت از قشر مستضعف کاری انجام دهد.

وی گفت: استقبال از اجاره و خرید و فروش مسکن مهر مطلوب نیست و بیشتر مردم ترجیح می دهند به مناطقی بروند که اجاره کمتری داشته باشند و به دلیل این افزایش تقاضا کرایه در این مناطق هم افزایش یافته است.

وی ادامه داد: به نظر می رسد حل مشکل مسکن نیاز به راهکارهای جدی از جمله ورود بخش خصوصی به مسکن سازی دارد و به همین دلیل باید تسهیلات تشویقی را افزایش دهیم.

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گزارش: اسما محمودی