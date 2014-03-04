به گزارش خبرگزای مهر، تیم ملی کاراته سال آینده حضور در رقابتهای قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی اینچئون را به عنوان دو رویداد مهم پیش رو دارد. بر همین اساس رقابتهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی از روز چهارشنبه به مدت سه روز به میزبانی استان فارس در شیراز برگزار خواهد شد.

پس از مباحث مختلف در خصوص انتخاب کادر فنی، فدراسیون هدایت تیم ملی را در این دو رویداد مهم به سید شهرام هروی و حسین روحانی سپرد و مهدی جعفری هم به عنوان مشاور این دو نفر را همراهی خواهد کرد. این نفرات در کنار مسعود رهنما هدایت تیم ملی را در سال 92 برعهده داشتند که رهنما به دلیل قبول مسئولیت ورزش استان گیلان این کادر را همراهی نخواهد کرد. گویا قرار نیست که سرمربی برای این تیم انتخاب شود.

نکته جالب در مورد کادر فنی تیم ملی کاراته اینکه این تیم در سه دوره گذشته با کادر فنی متفاوت رقابتهای جهانی را تجربه کرده است. در مسابقات جهانی 2008 ژاپن هدایت تیم ملی کاراته ایران با وحید خواجه حسینی بود که ماحصل تلاشش یک برنز و عنوان بیست و سومی بود.

در مسابقات جهانی 2010 صربستان روی صندلی مربیگری تیم ملی کاراته ایران شهاب سلطانی نشست، مسابقاتی که تیم ایران با نقره حامد زیکساری در جای شانزدهم ایستاد. هدایت تیم ملی در مسابقات جهانی 2012 بر عهده علیرضا کتیرایی و مهران بهنام فر بود که حبیب الله ناظریان به عنوان مدیرفنی این دو را همراهی می کرد که تیم ملی با یک طلا، یک نقره و یک برنز تا رده پنجم جهان بالا آمد.

در جهانی 2014 آلمان این مسئولیت به حسین روحانی که خود در دوران قهرمانی با چهار نشان رنگارنگ از 5 دوره حضور جهانی اش به عنوان پرافتخارترین کاراته کای ایران معرفی شد و شهرام هروی که در سالهای اخیر به تناوب در کادر فنی تیم ملی بزرگسالان حضور داشته، سپرده شد.

حال باید دید این دو مربی نقش مهمی در قهرمانی تیم ملی در مسابقات آسیایی 2013 امارات داشتند، می توانند در آلمان 2014 کاراته ایران را همانند فنلاند 2006 و فرانسه 2012 بار دیگر در جمع 5 تیم برتر جهان قرار دهند؟ شاید بهتر باشد در صورت انتخاب نشدن سرمربی، یک مربی با تجربه به عنوان مدیر فنی در کنار این دو مربی جوان باشد تا در مواقع لازم بتواند از تجربه خود به خوبی بهره ببرد.

ملی پوشان کاراته در حالی آبان ماه باید روی تاتامی برمن به میدان بروند که یک ماه قبل تر در اینچئون کره جنوبی از اعتبار کاراته ایران در المپیک آسیایی دفاع کنند. مسابقاتی که هر کشور حق شرکت دادن 4 نماینده در 6 وزن مبارزات کومیته و کاتای انفرادی را دارد. در گوانگجو 2010 تیم چهار نفره کاراته ایران به دو نشان طلا دست یافته بود.