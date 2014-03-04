امرالله بویراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحث درمان اظهار داشت: در بحث درمان، همه ایثارگران ما در شهرستان گناوه تحت پوشش بیمه عمومی (خدمات درمانی) و بیمه طلایی قرار گرفته اند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گناوه با اشاره به مبحث درمان ایثارگران شاغل در ادارات گفت: ایثارگرانی که در ادارات و سازمان های شاغل هستند بیمه اداره متبوع خود هستند و ما تنها کسانی را تحت پوشش داریم که در حالت اشتغال هستند.

بویر احمدی بیان داشت: ایثارگران ما در شهرستان گناوه دارای پزشک معتمد و داروخانه طرف قرارداد با بنیاد هستند و پزشک معتمد در ماه از آنها سرکشی کرده و به بررسی وضعیت درمانی آنها پرداخته و در صورت نیاز بیمار را به پزشک متخصص ارجاع می دهد.

وی ادامه داد: در سال 92 ما حدود 400 دیدار از خانواده های بزرگوار شاهد و ایثارگر شهرستان گناوه داشته ایم که این روند همچنان ادامه دارد.

برگزاری 21 یادواره شهدا/ نصب تمثال شهدا

بویراحمدی اضافه کرد: 21 یادواره شهید در سال 91 و 92 با همکاری بنیاد شهید، اداره آموزش و پرورش، سپاه و بسیج پایگاه های مختلف در سطح شهر گناوه برگزار شده است.

وی تصریح کرد: برای نصب تصاویر شهدای بزرگوار روستایی با هماهنگی استانداری و فرمانداری حدود چهار میلیون و 500 هزار تومان اختصاص داده شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گناوه گفت: تصاویر شهدای روستای چهارروستایی و کوهک بخش ریگ شهرستان گناوه در گلزارهای شهدای همان روستاها نصب می شود و قرارداد آن نیز بسته و اعتبار آن به حساب پیمانکار واریز شده است.