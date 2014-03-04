نطق هایی با چاشنی تهدید/ پرداخت 500 میلیون تومان به شرکتی که وجود خارجی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سی امین جلسه شورای شهر اهواز شامگاه گذشته بوی تهدید می داد. اعضا در نطق هایشان صحبت از تذکر، سئوال و استیضاح کردند و آن را ابزار شورا برای اصلاح امور دانستند. این اعضا البته از ابتدا در صف مخالفان شهردار شدن موسوی بودند.

سی امین جلسه با آرامش نسبی برگزار شد و از درگیری ها و برخوردهای لفظی اعضا با یکدیگر یا با حاضران که به بخش همیشگی جلسه های علنی تبدیل شده بود، خبری نبود.

اسکندر زنگنه عضو شورای شهر اهواز در نطق پیش از دستور خود در این جلسه علنی، نخستین تذکر رسمی خود را به شهردار داد و از رئیس شورای شهر درخواست کرد که این تذکر را رسما ابلاغ کند تا سیدخلف موسوی در جلسه علنی آینده برای پاسخگویی حاضر شود.

وی گفت: با وجود آنکه شهردار خود را دوست داریم و دوست داریم با آرامش کار کند اما تذکر و سئوال ابزار قانونی ما هستند که باید از آنها برای شفاف سازی امور از آنها استفاده کنیم.

زنگنه با انتقاد از افزایش هزینه خدمات شهری اظهار کرد: هزینه خدمات شهری از 16 میلیارد تومان در سال 86 به 198 میلیارد تومان رسیده یا به عبارتی 15 برابر شده است، این در حالی است که بودجه در این مدت در خوشبینانه ترین حالت شش برابر شده و به 600 میلیارد تومان رسیده است. وقتی هم در مورد نظارت عالیه سوال می پرسیم پاسخی نمی گیریم.

وی به مکانیزه شدن خدمات شهری نیز اشاره کرد و افزود: فقط در دو ماه نخست خدمات به صورت مکانیزه ارائه می شد و بعد از آن خبری نبود. بنابراین چه خدمات ویژه ای در این مدت ارائه شده که باعث افزایش هزینه خدمات شده است؟

به گفته این عضو شورای شهر اهواز، یکی از پیمانکاران، ماشین آلات خود را از آبان ماه امسال از چرخه خدمات خارج کرده در حالی که هنوز صورت وضعیت برای این شرکت صادر می شود.

زنگنه با اشاره به گزارشات شهروندان تصریح کرد: پلیس آگاهی، بخشی از اسناد منطقه 2 شهرداری را خارج کرده و شهروندان 20 روز است معطل مطالبات خود هستند. اما شهرداری هیچ گزارشی درباره این حادثه به شورا ارائه نکرده است.

وی، آتش سوزی ساختمان سازمان خدمات موتوری را یادآور شد و اضافه کرد: شهرداری در این باره تاکنون گزارشی نداده است. شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم باید مطلع باشند که آیا در این زمینه کسی دستگیر شده است؟

این عضو شورا تاکید کرد: بر اساس مصوبه تفریغ بودجه، شهردار باید در جلسات علنی شرکت کند و به سئوالات اعضا پاسخ دهد.

تشنج ممنوع

سید محمدجواد رضوی دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز در این جلسه، تذکر، سئوال و استیضاح را راهکارهایی دانست که در عمر شش ماهه شورا هیچگاه مورد استفاده قرار نگرفته است.

وی اظهار کرد: یک هشتم از زمانی که برای خدمت در شورا در اختیار داشتیم گذشته و فرصت ها یکی پس از دیگری از دست می رود.

رضوی افزود: اصول 100 تا 106 قانون اساسی فرازهایی از مردم سالاری دینی و اختیارات شوراهای شهر و روستا را بیان کرده و اگر کاستی هایی وجود دارد بی تردید از عملکرد ماست که برای بهبود نیاز به نقد و بررسی مشفقانه و منصفانه دارد.

به گفته وی، جلسات و دیدارهای مردمی و استماع مشکلات مردم، بازدیدهای موثر و سنجیده، ارائه نقطه نظرات کارشناسی به مدیران شهری و تدوین طرح های سازنده و رسیدگی به مصوبات و لوایح گوناگون، ناخواسته تحت تاثیر نمای بیرونی و متشنج شورا در نظر مردم به حساب نیامده است.

رضوی انتخاب مردم را بر اساس خردورزی و دانایی مداری دانست و گفت: هر گونه التهاب آفرینی و تنش افزایی که مقصد اصلی را به انحراف بکشد و شورا را به جای حل مشکلات به خود مشغولی وادارد و وقت و انرژی را به سمت یکدیگر معطوف کند خلاف خواسته مردم بوده و تا دیر نشده باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

وی افزود: آیا ما نمی توانیم در فضایی آرام و مسالمت آمیز و با پرهیز از استخدام الفاظ و عبارات زننده و خودداری از متهم کردن یکدیگر وظیفه نظارتی خود را در زمینه رفع نگرانی های شهروندان انجام دهیم؟

این عضو شورا با انتقاد از عزل و نصب های اخیر شهردار اهواز تصریح کرد: گله مندی خود از این عزل و نصب ها را شفاهی و در محافل خصوصی به شهردار منتقل کرده ایم ولی توجهی نکرده است.

وی ادامه داد: آیا ساماندهی نیروی انسانی، دریافت ها و پرداخت های مالی، تصرف زمین در گوشه و کنار شهر، نحوه برگزاری مزایده ها و مناقصات که طیف خاصی را شامل می شود را نمی توان با زبانی ساده و خیرخواهانه گوشزد کرد؟ آیا نمی شود از راهکارهایی مانند تذکر، سئوال و استیضاح که در اختیار نمایندگان است و در عمر شش ماهه شورا و به رغم دغدغه ها مورد استفاده قرار نگرفته در محیطی قانونمند و ضابطه گرا به کار گرفت؟

بازی با الفاظ

رامی علاسوند رئیس شورای شهر نیز در این جلسه تذکر زنگنه را وارد دانست و افزود: پرداخت 500 میلیون تومان به شرکتی که وجود خارجی ندارد قابل توجیه نیست. توجیه مدیران نوعی بازی با الفاظ و دور زدن کمیسیون خدمات شهری شورا است.

ترک کار پیمانکار خدمات

ابراهیم نوشادی معاون برنامه ریزی شهردار اهواز در ادامه افزایش بودجه را منطقی دانست و گفت: این بودجه دی ماه به شورا پیشنهاد شده و یک ماه نیز فرصت بررسی داشته است.

وی افزود: پیمانکار مورد بحث در حوزه خدمات شهری ترک کار کرده که این اتفاق طبیعی است و شهرداری بر اساس قانون در حال پیگیری حقوقی این مساله است.

ممبینی مشاور شهردار اهواز در پاسخ به تذکر اعضای شورای شهر نیز در این جلسه با بیان اینکه ایراد گرفتن از سازمان عریض و طویلی چون شهرداری کار ساده ای است، گفت: سئوال از شهرداری که چند ماه است بر سر کارآمده کار درستی نیست و مدیریت فعلی نباید پاسخگوی مدیریت پیشین باشد.

وی اینگونه صحبت کردن اعضا را مغرضانه و مرتبط کردن امور جدید به قدیم عنوان کرد.

این گفته مشاور شهردار البته بی پاسخ نماند و حسین حیدری دیگر عضو شورای شهر نسبت به آن واکنش نشان داد.

حیدری گفت: مشاور شهردار در جایگاهی نیست که پاسخ شورا را آن هم با چنین ادبیاتی بدهد و شهردار خود باید حاضر برای پاسخگویی شود.