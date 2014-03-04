به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حجت الله شریفی راد در دیدار با نماینده ایلام گفت: استان ایلام با داشتن 850 هیئت مذهبی و 200 موسسه و خانه قرآن مردمی و65 خانه عالم وجود داردو اکثریت قریب به اتفاق روستاهای پرجمعیت استان ایلام فاقد روحانی مستقر هستند که این موارد به افزایش بودجه فرهنگی نیاز دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی ایلام در خصوص اولویت های فرهنگی و دینی استان ایلام و پژوهش های علمی انجام شده در این رابطه گفت: یکی از مهمترین اولویت ها و نیازمندی های استان ایلام توسعه و استقرار روحانیون مستقر وطرح هجرت در سطح استان ایلام و به خصوص مناطق محروم و افزایش گرایش مردم به ماهواره،آسیب های زیادی را متوجه فرهنگ وآداب و رسوم و اخلاق جامعه کرده است.



وی گفت: این موارد و آسیب ها ایجاب می کند برای خنثی سازی تاثیرات مخرب فرهنگ بیگانه که علاوه بر آسیب های اخلاقی، آسیب های اعتقادی و سیاسی را به دنبال داشته است، با حضور روحانیون و فضلای توانمند ، تاثیرگذاری فرهنگ بیگانه خنثی شود.

احمد شوهانی نماینده مردم استان نیز گفت: برای ایجاد تحول فرهنگی در استان ایلام و مبارزه با آسیبهای فرهنگی واجتماعی لازم است نشست نمایندگان استان در مجلس شورای ایلامی و مسئولان فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی برای پیدا کردن راههایی برای تامین بودجه های مورد نیاز در این زمینه شود.

شوهانی ضمن تقدیر از پیگیری و تلاش های مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام در اشاعه فرهنگ اسلامی در استان ایلام گفت: خوشبختانه نمایندگان استان ایلام در تلاش هستند که سهم بودجه فرهنگی استان را افزایش دهند تا انشالله دستگا ههای فرهنگی و دینی استان با دست پر و میدانی تر در رفع مشکلات فرهنگی استان فعالیت کنند.

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