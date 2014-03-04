دو اقدام اورژانسی برای کاهش آلودگی هوا/ 100 هزار خودروی فرسوده در کشور

دکتر علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر سه میلیون دستگاه خودرو در خیابانهای کشور در حال تردد است که یا کاتالیست ندارند و یا کاتالیست آنها از کار افتاده و باید تعمیر شود.

به گفته وی، همچنین در حال حاضر 100 هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور وجود دارد که هر یک از این خودروهای فرسوده 20 برابر خودروهای نو تولید آلودگی می کنند.

شاعری اظهار داشت: بنابراین از رده خارج کردن 100 هزار خودروی فرسوده معادل تولید دو میلیون خودروی نو با استانداردهای روز است.

وی افزود: این دو اقدام چنانچه به درستی برنامه ریزی شود تا پایان سال 93 شدنی هستند.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران تصریح کرد: اگرچه تولید خودروهای نو با استاندارد یورو 4 یکی دیگر از برنامه هایی است که در کاهش آلودگی هوا نقش موثری دارد اما از آنجایی که در حال حاضر در کشور حدود یک میلیون خودرو تولید می شود و تنها 50 درصد آنها استاندارد یورو 4 دارند، یعنی در کلانشهر تهران که 40 درصد این سهم را شامل می شود تنها در طول سال می توان 200 هزار خودروی نو با استاندارد یورو 4 تولید کرد که اگر با از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و تعویض کاتالیست خودروها مقایسه کنیم، مشاهده می شود که نقش آن دو اقدام در کاهش آلودگی هوا در کوتاه مدت بسیار پررنگ تر است.

وی با اشاره به اقدامات وزارت نفت طی 3 سال گذشته و سرمایه گذاری 13 میلیارد دلاری این وزارتخانه جهت ارتقاء و بهبود کیفیت سوخت، یادآور شد: با انجام این اقدامات در کنار توزیع سوخت یورو 4 در کشور که تا پایان سال 93 بیشتر جایگاهها این سوخت را توزیع خواهند کرد، می توان در مدیریت بهینه کاهش آلودگی هوا به خوبی اقدام کرد.