به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی روز سه شنبه در مراسم روز پرستار که در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، درباره اقدامات انجام شده برای پرستاران در سال جاری گفت: هنوز کار چندان چشمگیری در برای پرستاران انجام نشده است به جز اینکه بخشی از معوقات آنها را پرداخت کرده‌ایم.

وی افزود: به دنبال ارتقای دانش حرفه‌ای پرستاران و رفع کمبودهای نیروی پرستاری در مناطق محروم هستیم. همچنین ساماندهی سرویسهای پرستاری در سطح جامعه از جمله مراقبت در منزل در دست اقدام است.

هاشمی با ابراز امیدواری از رفع مشکلات و اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در آینده در پاسخ به پرسشی پیرامون کمبود تعداد پرستاران مرد و تبعاتی که به دنبال خواهد داشت، گفت: در حال حاضر مشکل کمبود نیروی مرد را علاوه بر حوزه پرستاری در حوزه پزشکی نیز داریم و زنان بیشتر در رشته‌های پزشکی پذیرفته می‌شوند. این مسئله به ویژه برای ارائه خدمت در مناطق محروم مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است زیرا زنان برای حضور در مناطق محروم با محدودیت روبرو هستند.

وی ادامه داد: اقداماتی را برای رفع این مشکل در دست داریم که جرات اعلامش را نداریم زیرا ممکن است مورد اعتراض واقع شویم اما به هر حال نیاز به پرستاران و پزشکان مرد در کشور وجود دارد و باید این نسبت‌ها در آینده اصلاح شود.

هاشمی درباره استخدام پرستار و وعده‌ای که دولت پیشین برای بکارگیری 70 هزار پرستار داده بود، گفت: ما در این زمینه قولی نمی‌دهیم اما پرستاران مشکلات بسیاری دارند و از جهتی رضایتمند نیستند ما در جهت رفع مشکلات پرستاران گام برمی‌داریم و برنامه‌ای که در حال حاضر در دست اقدام داریم استفاده از دانشجویان پرستاری برای رفع کمبودهای پرستاران در بیمارستانهاست.

وزیر بهداشت افزود: اکنون 60 هزار دانشجو داریم که می‌توانند سریعا به جمع پرستاران در قالب خرید خدمت اضافه شوند. راه حل نهایی توسعه دانشکده‌های پرستاری در کنار بیمارستانها است.