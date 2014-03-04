ویروس 30 هزار ساله به زندگی بازگشت/ حفظ توانایی سرایت و عفونی سازی 

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویروس در لایه های منجمد اعماق سیبری کشف شده است اما پس از خارج شدن از این محیط، یک بار دیگر عفونی شد.

دانشمندان فرانسوی می گویند این ویروس هیچ خطری برای انسان یا حیوان ندارد اما ممکن است وجود آن ، موجب بیدار شدن دیگر ویروس ها نیز بشود. نتایج این تحقیقات درنشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.

پروفسور ژان میشل کلوری از مرکز ملی تحقیقات ملی در دانشگاه ایکس مارسی در فرانسه می گوید: این نخستین باری است ویروسی مشاهده می شود که هنوز پس از این مدت طولانی ، خاصیت عفونی سازی خود را حفظ کرده است.

این عامل بیماری زای باستانی در عمق 30 متری یکی از لایه های یخی سیبری کشف شده است.

این ویروس که Pithovirus sibericum نام دارد به گروهی از ویروس های بزرگ تعلق دارد که 10 سال پیش کشف شدند.

این ویروسها ، برخلاف سایر ویروس ها آن قدر بزرگ هستند که در زیر میکروسکوپ به خوبی دیده می شوند. در بین این ویروس های بزرگ، ویروس 30 هزار ساله تازه کشف شده 1.5 میکرومتر طول دارد که بزرگترین ویروس از این خانواده قلمداد می شود که تاکنون کشف شده است.

از آخرین باری که این ویروس کسی را عفونی کرده است بیش از 30 هزار سال می گذرد اما در آزمایشگاه یک بار دیگر به حیات بازگشت.

آزمایش ها نشان می دهد که این ویروس به آمیب ها یورش برده اما آسیبی به انسان یا حیوان نزده است.

این ویروس وارد سلول شده، تکثیر شده و در نهایت سلول را از بین برد. این ویروس توانایی از بین بردن آمیب ها را دارد اما نتوانسته است سلول انسانی را عفونی کند. دانشمندان معتقدند عوامل بیماری زای کشنده بیشتری در زمین های منجمد عمیق سیبری به دام افتاده اند.