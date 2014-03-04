دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان افتتاح می شود/تشکیل ستاد دائمی همکاری کرمان با کربلا و نجف

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی دوشنبه شب در نشست ستاد همکاری اقتصادی و گردشگری کرمان با کربلا و نجف گفت: طی سفری توفیقی که نصیبمان شد و به زیارت امیرالمومنین( ع) رفتیم زمینه های همکاری در فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و ... از سوی استانداران و مسئولان در کربلا و نجف با استان کرمان فراهم شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ستاد دائمی همکاری اقتصادی و گردشگری استان کرمان با استان های نجف و کربلا با حضور دستگاه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی کرمان تشکیل خواهد شد، جلسات همکاری استان های کرمان و کربلا و نجف در هر ماه تشکیل می شود و کارگروه ها نیز باید به صورت جدی کار خود را شروع و دنبال کنند تا مصوبه اجرایی از آن ها در بیاید.

صادرات محصولات کشاورزی جیرفت به عراق

رزم حسینی با اشاره به اینکه سال آینده فرودگاه جیرفت و بخش باربری فعال خواهد شد، گفت: می توان مستقیم از جنوب کرمان محصولات کشاورزی را به موقع به شهرهای کربلا و نجف صادر کرد.

وی همچنین بیان داشت: رفت و آمد ما نباید به صورت یک طرفه به این شهرها باشد و ما نیز باید سهمی از صادرات و گردشگری در استان کرمان داشته باشیم و باید مقدمات کار را فراهم کرده و از سال آینده کارهای اجرایی را شروع کنیم تا بتوانیم به ازای هر سه نفر زائر یک عراقی را به استان به عنوان یک گردشگر بیاوریم و غیر از گردشگری زمینه انجام خیلی از کارها در این دو استان مثل پیمانکاری فراهم است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان یادآور شد: در استان های کربلا و نجف توسط بخش خصوصی دفترهایی را ایجاد خواهیم کرد و دایر کردن دفاتر استان های کربلا و نجف در استان ما نیز امکان پذیر خواهد بود.

ورود 1000 نفر بافنده به چرخه کار

وی با بیان اینکه در سال آینده هزار نفر بافنده را وارد چرخه کار و تولید فرش خواهند شد، گفت : این امر غیر از اشتغالزایی به پیدا کردن منزلت صنعت فرش کرمان در عرصه داخلی و خارجی کمک بسیار بزرگی خواهد کرد.

استاندار کرمان با تاکید بر این نکته که باید بر کیفیت کار نظارت و دقت داشته باشیم، افزود: اگر وعده ای می دهیم باید با تلاش آن را محقق سازیم.

وی تصریح کرد: فرصت پیش آمده فرصت بسیار خوب و تاریخی است و باید از این فرصت در استان سرمایه خلق کرد و تولیدات را همراه با کیفیت افزایش داد و اگر در دو استان کربلا و نجف ریشه بدوانیم کندنش به این آسانی نیست.

رزم حسینی کرمان را دارای شرکت های توانمند استاندارد و پتانسیلی ویژه دانست و گفت: کرمان به دلیل داشتن خط هواپیمایی معتبر می تواند صنعت گردشگری را رونق دهد و ثواب تنها به زیارت نیست و همراه با آن بالا رفتن سطح درآمد مردم نیز یک توفیق است که ما درصددیم که از این فرصت حداکثر استفاده را در رسیدن به اهدافمان ببریم.

لزوم ایجاد تور گردشگری جذاب برای گردشگران عراقی

استاندار کرمان یادآور شد: در بخش گردشگری باید یک تور جذاب ایجاد کنیم چرا که ما ممکن است هدفمان از رفتن به عراق تنها قصد زیارت باشد اما ما برای گردشگران عراقی باید یک پکیج کامل را تدارک ببنیم تا وقتی به کشورشان برگشتند بتوانند یک مبلغ خوب برای این سرویس برتر باشند.

وی ادامه داد: بنابراین باید این فضا را ایجاد کرده و بسترسازی های لازم را فراهم کنیم و همین کشورهای کوچک که با فرهنگ ما نزدیک تر هستند و ارتباطات بسیار خوبی با آن ها داریم نیز شروع بسیار خوبی خواهد بود.

دعوت از سفرا و نمایندگان کشورهای جهان برای حضور در کرمان

نماینده عالی دولت در استان کرمان همچنین گفت: در نیمه اردیبهشت ماه سفرا و نمایندگان همه کشورهایی که در ایران سفارت یا کنسولگری دارند به کرمان دعوت خواهند شد و جاذبه ها را نشان خواهیم داد تا زمینه ی گردشگری در خارج از کشور ایجاد شود.

استاندارکرمان همچنین گفت: هفته آینده 19 اسفندماه دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه افتتاح خواهد شد که اقدامات شایسته ای را می توان پس از آن انجام داد.

استاندار کرمان همچنین افزود: اگر بتوانیم به ازای هر سه نفر کرمانی که به عراق می روند یک نفر عراقی را به استان کرمان به عنوان گردشگر یا زائر بپذیریم و بیاوریم این امر می تواند ما را در رسیدن به تحقق اهدافمان بسیار یاری رساند..