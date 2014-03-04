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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۱۰

حجت الاسلام موسوی:

یک میلیارد و 450 میلیون ریال زکات در دهلران جمع آوری شد

یک میلیارد و 450 میلیون ریال زکات در دهلران جمع آوری شد

ایلام - خبرگزاری مهر: دبیر شورای زکات شهرستان دهلران گفت: در سال جاری یک میلیارد و 450 میلیون ریال زکات در دهلران جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن موسوی عصر دوشنبه در نشست شورای زکات دهلران اظهار داشت: شهرستان دهلران با وجود منابع عظیم کشاورزی یکی از مناطق پیشرو استان در بحث زکات بوده است.

وی بیان داشت: این شهرستان هم اکنون مقام اول استانی به لحاظ وجوه جمع آوری شده زکات دارد.

رئیس شورای زکات دهلران گفت: کشاورزان ودامداران شهرستان دهلران امسال بیش از یک میلیارد و 450 میلیون ریال زکات پرداخت کرده اند.

حجت الاسلام موسوی افزود: این مبلغ برای ساخت چهار مسجد و شش حسینیه در روستاهای شهرستان دهلران  وکمک به مستضعفان و فقرا هزینه می شود.

کد مطلب 2248700

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