- رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که مسکو هنوز درباره اعزام نیرو به اوکراین تصمیم نگرفته است.



- ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد هرچند روسیه همچنان ویکتور یانوکوویج را رئیس جمهوری قانونی اوکراین می داند، اما هدف مسکو بازگرداندن وی به قدرت نیست.



- حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در مصاحبه ای القاعده را بیشتر یک افسانه دانست تا واقعیت.



- جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز وارد اوکراین می شود.



- آمریکا روابط نظامی خود با روسیه را به حالت تعلیق درآورد.



- جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا از روسیه خواست تا از استقرار فوری ناظران بین المللی در اوکراین حمایت کند.



- وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که انتشار گرارشها درباره تعلیق نشست گروه هشت در شهر سوچی به خاطر تحولات اوکراین بی پایه و اساس است.

- هند و پاکستان درباره بهبود روابط تجاری با یکدیگر گفتگو می کنند.

- رئیس جمهوری میانمار با نخست وزیر هند درباره گسترش روابط دوجانبه گفتگو کرد.

- در ادامه عملیات ارتش سوریه، شماری از تروریستهای مزدور به هلاکت رسیدند.

- ناتو امروز بار دیگر درباره اوکراین نشست برگزار می کند.



- آمریکا خواستار توقف آزمایشهای موشکی کره شمالی شد.