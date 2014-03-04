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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۵۷

هماهنگي دستگاه‌ها براي سفرهاي نوروزي/ دستورات جدید شب عیدی آخوندی

هماهنگي دستگاه‌ها براي سفرهاي نوروزي/ دستورات جدید شب عیدی آخوندی

اعضاي كميسيون ايمني راههاي كشور در نشست امروز خود هماهنگي لازم را براي ايمني بيشتر سفر‌هاي برون شهري شهروندان در ايام نوروز انجام دادند و وزير راه و شهرسازي مجدداً بر ممنوعيت تردد اتوبوس‌ها و ميني‌بوس‌هاي متعلق به شركت‌ها، دانشگاه‌ها و ساير نهادها تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندي به عنوان رئيس كميسيون ايمني راه‌هاي كشور در چهل و ششمين جلسه اين كميسيون در ساختمان شهيد دادمان تاكيد كرد: تردد اتوبوس و ميني‌بوس‌هاي سازمان‌ها و نهادها ممنوع مي باشد و تنها در صورت داشتن مجوز‌ و بيمه‌هاي لازم تحت نظارت و عملكرد يكي از شركت‌هاي مجاز مسافربري در ايام نوروز امكان پذير است و بخشنامه‌اي در اين خصوص به استانداران ارسال خواهد شد.

وزير راه و شهرسازي يادآور شد: كنترل و بازرسي ناوگان در همه پايانه‌هاي كشور ضروري است و بازرسي فني دقيق توسط كارشناسان سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي بايد صورت گيرد.

در اين جلسه برنامه‌هاي دستگاه‌هاي عضو كميسيون براي سفرهاي نوروزي 1393 مورد بررسي قرار گرفت و پليس راهور جزئيات محدوديت‌هاي ترافيكي در نوروز 1392 را در جاده‌هاي برون شهري سراسر كشور اعلام كرد.

196 دوربين سازمان راهداري براي نمايش برخط ترددها در جاده‌‌ها در ايام نوروز فعال خواهند بود و اين سازمان با همكاري پليس راه كشور نسبت به بكارگيري دوربين‌هاي نظارت و كنترل فعاليت آنها تا قبل از آغاز مسافرتهاي نوروزي خواهند كرد.

زمان اجراي طرح ترافیکی نوروز1393 از 25 اسفند امسال با رزمايش دستگاه‌هاي مرتبط در ضلع جنوبی مرقد حضرت امام خمینی(ره) آغاز و تا تا پايان روز 17 فروردين ادامه خواهد داشت.

همچنين در اين جلسه واژگونی به عنوان بیشترین نوع تصادفات نوروز 92 با 1362 فقره مورد تحلیل قرار گرفت و تخطی از سرعت مطمئنه، عدم توجه به جلو، خستگی و خواب آلودگی و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه به ترتيب به عنوان مهمترين علت تصادفات در ايام نوروز پارسال معرفي شد.

ارائه گزارش و پيشنهاد طرح تشكيل مركز اورژانس ملي (SOS) از ديگر مباحث طرح شده در چهل و ششمين جلسه كميسيون ايمني راه‌‌ها ‌بود كه كليات آن مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد مركز اورژانس كشور نسبت به ارائه جزئيات اجرايي طرح نمونه اقدام كند.

کد مطلب 2248705

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