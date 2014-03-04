تحصیل 61 هزار ایرانی در دانشگاههای خارجی/ سه کشور دارای بیشترین مراجعه برای ارزشیابی مدارک

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبي صدیقی معاون وزیرعلوم در نشست توسعه دیپلماسی علمی و فناوری با همکاری دانشگاه ها، مراکز علمی وتحقیقاتی، تبادل دانشجو برای توسعه و گسترش روابط دیپلماتیک کشورها را مهم ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر حدود 400 دانشجوی بورسیه در حوزه وزارت علوم و حدود 40 دانشجوی بورسیه در حوزه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل هستند.

وی گفت: در بخش اعزام دانشجویان با هزینه شخصی با کمک های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استفاده آنان از ارزهای نرخ آزاد حدود 61 هزار نفر در دانشگاههای خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد، حدود 26 هزار نفررا دانشجویان مقطع تحصیلی دکتری تشکیل می دهند.

صدیقی افزود: با دریافت مشخصات دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور برنامه ریزی هایی لازم جهت استفاده از توانمندی های آنان به منظور همکاری با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی انجام می شود.

وی با اشاره به نقش رایزنان و سرپرستان دانشجویان ایرانی خارج از کشور و ضرورت فعالیت های بیشتر آنها گفت:جمهوری اسلامی ایران، در هریک از کشورهای روسیه، هند،بلاروس، کانادا، انگلستان، فرانسه، مالزی و استرالیا یک رایزن علمی دارد که به حل و فصل مشکلات دانشجویان ایرانی شاغل در خارج از کشور می پردازند.

رئیس سازمان امور دانشجویان مهمترین وظیفه و ماموریت بخش دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان را گسترش روابط علمی و فرهنگی ، معرفی اندیشه های ایرانی و اسلامی ، گسترش زبان و ادبیات فارسی ، تقویت بنیه علمی کشورهای اسلامی ، فراهم آوردن زمینه های تحصیل جوانان و کمک به رشد وتوسعه آن کشورها از طریق ادامه تحصیل در ایران دانست.

وی گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید حدود 25 هزار نفردانشجوی غیر ایرانی جذب کنیم که از این تعداد 2000 نفر بورسیه و سالیانه 3000 هزار نفر نیز دانشجوی غیر بورسیه هستند.

صدیقی به تفاهم نامه های همکاری دانشگاه های کشورمان با کشورهای عراق ،افغانستان، تاجیکستان و سوریه در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری اشاره کرد و گفت: در مجموع همکاری بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در جذب دانشجویان غیر ایرانی مطلوب بوده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به تحصیل جوانان ایرانی در دانشگاه های خارج از کشور گفت: دانشگاه های دنیا در 5 گروه ممتاز، خوب، متوسط ، ضعیف و بسیار ضعیف ارزشیابی شده اند که اعتبار سنجی دانشگاه های خارج از کشور از این طریق صورت می گیرد.

وی افزود: روند مراجعه دانشجویان ایرانی برای ارزشیابی مدارک تحصیلی شان در سال 1389 بیشتر به دانش آموختگان کشور های هند، مالزی، انگلستان و در سال 1390 به دانش آموختگان کشورهای مالزی، هند، انگلستان و در سال 1391 کشور مالزی بوده است.