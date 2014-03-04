به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از بازی های مهم هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور تیم هلال احمر تبریز در زمین خود موفق شد با نتیجه قاطع چهار بر یک از سد تیم مدعی حفاری اهواز عبور کند.

در این دیدار برخلاف انتظار و پیش بینی های قبلی تیم هلال احمر توانست حریف قدرتمند خود را شکست دهد. با توجه به اینکه تیم حفاری شدیدا به سه امتیاز مسابقه خود در تبریز نیاز داشت، انتظار می رفت که این تیم تمام توان خود را برای پیروزی به کار بگیرد اما بازی خوب تیم هلال احمر سبب شد تا حفاری شهر تبریز را دست خالی ترک کند.

این پیروزی برای تیم هلال احمر سبب شد تا این تیم تبریزی به وضعیت خود در جدول مسابقات تا حدودی سر و سامان داده و با سبقت از تیم تاسیسات دریایی تهران، از رده دهم به رده نهم صعود کند. هلال احمر که از آغاز نیم فصل دوم به نتیجه چندان قابل توجهی دست نیافته بود، طی دو هفته اخیر توانسته دو پیروزی خوب برابر تیم های زمزم در اصفهان و حفاری در تبریز دست پیدا کند.

در سوی مقابل اما باخت در تبریز برای تیم حفاری بسیار گران تمام شد و با توجه به پیروزی همزمان دو تیم دبیری تبریز و گیتی پسند اصفهان برابر حریفان، اختلاف این تیم اهوازی با دو تیم بالای جدولی به شش و پنج امتیاز افزایش یافت تا در فاصله دو هفته مانده به پایان فصل تیم حفاری شانس چندانی حتی برای کسب عنوان نایب قهرمانی نداشته باشد.

با این برد تیم هلال احمر 29 امتیازی شد و به رده نهم صعود کرد و تیم حفاری با 50 امتیاز در خانه سوم باقی ماند.