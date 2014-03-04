بایرن مونیخ به خوبی سال گذشته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال سال گذشته در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا مقابل بایرن مونیخ شکست خورد و حذف شد.

"آرسن ونگر" در گفتگو با برنامه یورو اسپورت گفت تیم "پپ گواردیولا" را می‌توان شکست داد.

ونگر گفت: فصل گذشته، ریبری و روبن با هم بازی می‌کردند و در بالاترین فرم بودند بنابراین بایرن واقعا قدرتمندانه رو به جلو حرکت می‌کرد. امسال آنها همچنان از قدرت مالکیت بالایی برخوردارند با این حال فکر می‌کنم نسبت به سال گذشته کم خطرتر هستند. فکر می‌کنم این موضوع را در بازی با آرسنال دیدیم. اگرچه ما 10 بازیکن بازی می‌کردیم اما آنها واقعا موقعیت‌های زیادی خلق نکردند.

وی همچنین در خصوص تیم فوتبال رئال مادرید گفت: رئال در حال حاضر در هماهنگی و توازن بالایی قرار دارد.