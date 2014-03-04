دستور کار افزایش مقرری دانشجویان غیر ایرانی/ تحصیل 28 هزار طلبه و دانشجوی خارجی در ایران

دکتر صمد حاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر با احتساب طلاب، حدود 28 هزار و 200 دانشجوی خارجی در دانشگاه های داخل و دانشگاه جامعه المصطفی قم مشغول تحصیل هستند که برخی از آنها بورس و برخی نیز به صورت آزاد، تحصیل می کنند.

وی با اشاره به برنامه های اداره کل دانشجویان غیرایرانی برای جذب بیشتر دانشجو از کشورهای خارجی گفت: برای جذب دانشجویان برنامه ریزی های در برنامه پنجم توسعه و اسناد بالادستی ارایه شده است که طبق آن برای جذب بیشتر دانشجوی خارجی تلاش خواهیم کرد.

مدیرکل دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان افزود: یکی از مباحث مربوط به این دانشجویان بحث بودجه، بابت تربیت و پذیرش این دانشجویان و شهریه کمی است که به دانشگاه‌ها پرداخت می شود.

وی به تقویت شهریه دانشگاه ها بابت تربیت دانشجویان خارجی و افزایش مقرری این دانشجویان اشاره کرد و گفت: بعد از تخصیص بودجه و ابلاغ آن این فعالیت ها در دستور کار اداره کل دانشجویان غیر ایرانی قرار می گیرد.

حاج جباری افزود: این دانشجویان در گروه بندی های خاصی هستند و بیش از 4 هزار نفر از این دانشجویان ، بورس الف و ب هستند یعنی هم کمک هزینه، شهریه، بیمه و سایر خدمات رفاهی را دریافت می کنند.

وی ادامه داد: بورس الف دانشجویانی هستند که کمک هزینه، شهریه، بیمه و سایر خدمات آنها تامین می شود و بورس ب دانشجویانی هستند که کمک هزینه به آنها تعلق نمی گیرد اما شهریه و بیمه به آنها تعلق می گیرد. و در حال حاضر حدود 2 هزار نفر بورس الف هستند.



