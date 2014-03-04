به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد عصر دوشنبه در همایش پدافند غیرعامل در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با اشاره به اهمیت مقوله پدافند غیرعامل اظهار داشت: پدافند غیر عامل مقوله ای است که به تازگی در ادبیات دفاعی کشور وارد شده و نمی توان اعلام کرد که همه افراد با این مهم آشنا هستند. مقام معظم رهبری در یکی از فرامین خود دستور تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را صادر و همه بخش های نظام را توصیه به فعالیت در این مقوله کردند.

وی ادامه داد: پدافند عامل به معنای آن است که ما در مقابل سلاح هایی که دشمن به کار می گیرد، برای دفاع از حریم اسلام و کیان مملکت خود به دفاع بپردازیم که دوران هشت سال دفاع مقدس نمونه بارز پدافند عامل در عصر حاضر است، در پدافند غیرعامل نقش روحانیون بسیار تأثیر گذار و مهم است چون روحانیت و طلاب با توجه به شناختی که از معارف دینی دارند می توانند میزان توانمندی کشور در حوزه فرهنگی را افزایش دهند.

روحانی نژاد اضافه کرد: پدافند غیرعامل به آن دسته از دفاع اطلاق می شود که ما با اقدامات خود می توانیم، آسیب هایی که به کشور وارد می شود را کاهش داده و به حداقل برسانیم و از طرف دیگر باید در این پدافند تدابیری اتخاذ گردد تا بر اساس آن بتوان تلفات و مشکلات ناشی از جنگ فرضی را کاهش داد و از آنجایی که این مسئله عمر زیادی ندارد لذا متخصص درباره این موضوع نیز به ندرت وجود دارد و مردم نیز به میزان کافی با این مسئله آشنا نیستند.

این مسئول عنوان کرد: در جنگ خندق با پیشنهاد سلمان فارسی خندق های متعدد حفر شد و از شکست مسلمانان جلوگیری به عمل آمد و یا در حدیث نبوی آمده است که نبی مکرم اسلام دستور دادند که لشکریان اسلام با حنای سیاه، محاسن خود را رنگ کنند و قصد پیامبر از این حرکت آن بود که دشمن احساس کند که افرادی که از سپاه اسلام به جنگ آنان آمده اند، جوان هستند و بترسند.

آمریکا جرأت حمله به ایران را ندارد

روحانی نژاد تأکید کرد: باید طوری رفتار کنیم که در رفتار ما دشمن حمله کردن به نظام اسلامی را به فراموشی بسپرد و این مسئله ارتباط مستقیمی با رفتار و عملکرد آحاد ملت و مسئولان نظام اسلامی دارد، امروز شیوه جنگیدن تفاوت اساسی کرده است، در گذشته در جنگ ها افراد تن به تن می جنگیدند اما اکنون نسل اول، دوم و سوم جنگ ها را پشت سر گذاشته ایم که حوزه سایبری عرصه نبرد میان قدرت ها شده است.

این مسئول یادآور شد: در شرایط فعلی دشمن توان حمله به ایران را ندارد و اگر امریکا جرأت حمله به ایران را داشت لحظه ای درنگ نمی کرد و از آنجایی که ایران اسلامی از لحاظ دفاعی بسیار قدرتمند شده است، گزینه نظامی روی میز آمریکا در حد حرف است.

وی متذکر شد: در مذاکرات هسته ای دشمن تلاش داشت که صنعت موشکی ایران را به چالش بکشد و این نشان دهنده قدرت موشکی و دفاعی ایران است و اکنون دشمن تلاش دارد با بهره گیری از علم روز و فناوری جامعه ایرانی را مورد تهدید قرار دهد که در این زمان وظیفه مبلغ روحانی بیش از پیش عیان می گردد.

ورود پدافند غیر عامل در حوزه فرهنگ و دین غیر قابل اجتناب است

حجت الاسلام رضا غلامی در حاشیه این همایش و در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت پدافند غیر عامل، اظهار داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت مقوله پدافند غیر عامل، این مسئله وظیفه مهمی بر دوش دستگاه‌های اجرایی کشور گذاشته است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی ورامین با اشاره به دلایل اهمیت اجرای صحیح این پدافند برای کشور یادآور شد: ظلم ستیزی، استکبار ستیزی، استعمار ستیزی، ایستادگی در برابر زورگویان عالم، عدالت خواهی و حرکت رو به رشد ملت ایران در مسیر دست یابی به آرمان های اسلامی ، هزینه های زیادی برای مستکبران عالم داشته که این نشان از اهمیت پدافند غیر عامل برای کشور دارد.

این مسئول در خصوص سياست هاي كلي پدافند غيرعامل گفت: ايجاد فرهنگ و باور عمومي در مورد ضرورت بكارگيري اصول پدافند غيرعامل در مورد طرحهاي حساس و حياتي كشور به ويژه در ميان مديران سطوح مختلف و همچنين در ميان مردم جامعه، تهیه و اجرای طرح‌های پدافند در مورد مراكز، اماكن و تاسیسات حائز اهمیت موجود و در دست اجرا بر اساس اولویت بندی از جمله سياست هاي اصلي مورد تاكيد در پدافند غيرعامل است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

غلامی تأکید کرد: ورود پدافند غیر عامل به حوزه دین و فرهنگ، اصلاح ساختار نظام اداری و گزینش نیروهای متعهد و متخصص، تقویت باورهای اخلاقی با تکیه بر ارزش‌های اصیل، تقویت اعتماد عمومی به سیستم‌های نظارتی و ایجاد بستر مناسب نقد و انتقادهای سازنده را از جلوه‌های پدافند غیر عامل دانست.

وی افزود: با نگاه جامع و دوراندیشانه ای که مقام معظم رهبري در خصوص پدافند غیرعامل دارند و رهنمودهای مهمی که ارائه کرده اند انتظار می رود کارها با شتاب بیشتری در این حوزه پیش برود اما هنوز در جامعه در سطوح مديريت‌هاي كلان، مياني و خرد و حتی اقشار مختلف جامعه مانند نخبگان، اساتيد دانشگاهی و حوزوي به عنوان يك فرهنگ و رويه تبديل نشده که نیازمند کار بیشتری در این حوزه است.

این مسئول گفت: نهادینه کردن اصول پدافند غیرعامل بدون تبیین اهمیت این موضوع برای گروه های هدف امکان پذیر نبوده و آموزش اولین گام در راستای ترویج و فرهنگ سازی در مقوله پدافند غیرعامل است.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل نیز می‌تواند راهکاری مناسب برای مقابله با دشمنان باشد گفت: ایران اسلامی پس از پیروزی در برابر استکبار هموار مورد تهدیدات و توطئه دشمنان بوده است اما با تلاش و هوشیاری مردم ایران همواره این دسیسه و توطئه‌ها ناکام مانده است.

غلامی ادامه داد: تا نظام جمهوري اسلامي با این رویکرد ظلم ستزی حرکت می کند و بر اصول و عقايد خود استوار است دشمني و كينه دشمنان همچنان ادامه دارد لذا هوشياري و دقت در برنامه ‌ريزي و رعايت نكات مهم در هر حوزه‌اي كه فعاليت مي‌كنيم اهميت فراوانی دارد.