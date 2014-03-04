به گزارش خبرنگار مهر: این نمایشگاه که توسط هنرمند معروف خرمشهری و استانی برگزار شده بود با استقبال خوب نوجوانان و جوانان این شهر در اولین روز برگزاری آن مواجه شد.

این هنرمند کاریکاتوریست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این برای بار 37 است که نمایشگاهی با این موضوع برگزار می کنم.

علی صالحی هدف از برگزاری این نمایشگاه را آگاه سازی جوانان عنوان کرد و افزود: هدف من از برگزاری این نمایشگاه آگاه سازی بیشتر جوانان و نوجوانان شهرم نسبت به خطرات ناشی از مصرف مواد مخدر و دخانیات است.

وی گفت: متأسفانه با آمدن نسل جدید مواد مخدر شیمیایی که خطرات آن را نسبت به گذشته دو چندان کرده است لازم است هر کس در هر جایگاهی که باشد به اطلاع رسانی در این امر خطیر کمک کند و بنده به عنوان یک کاریکاتوریست سعی دارم بتوانم این پیام را به جوانان و نوجوانان برسانم.

این هنرمند کاریکاتوریست گله ای نیز از برخی از مسئولین خرمشهری داشت و عنوان کرد: متأسفانه تنها ارگانی که از این نمایشگاه حمایت و اطلاع رسانی کرد اداره بهزیستی خرمشهر بود و مسئولین خرمشهری نقش کم رنگی در این امر داشتند.

صالحی افزود: دوست داشتم این نمایشگاه در مرکز شهر و با حمایت فرمانداری و شهرداری برگزار می شد تا پیام ما در سطح شهر به همشهریان نسبت به خطرات دخانیات و مواد مخدر می رسید تا بازتاب بیشتری داشته باشد.

وی از توانایی خود برای برگزاری نمایشگاههای مشابهی در مرکز استان و سطح کشور خبر داد و افزود: هنر می تواند نقش برجسته ای برای انتقال پیام داشته باشد که در این زمینه بنده آمادگی خود را برای برگزاری نمایشگاه های بزرگی با موضوع های مختلف مربوط به آسیب های اجتماعی در استان خوزستان و حتی تهران اعلام می کنم و این منوط به حمایت هر چه بیشتر مسئولین مربوطه است.

علی صالحی در پایان از حمایت کنندگان از این نمایشگاه تشکر کرد و افزود: ریاست دانشگاه پیام نور خرمشهر بابت اختصاص مکانی در دانشگاه جهت برگزاری آن و همچنین علی فرحانی رئیس اداره بهزیستی و سید طاهره آل جابر کارشناس پیشگیری در اداره بهزیستی همگی در این مدت با زحمات بسیار حمایت خوبی از بنده در برگزاری این نمایشگاه کردند و امیدوارم دیگر مسئولین شهر نیز در آینده از هنرمندان خرمشهری حمایت بیشتری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از تاریخ 12 تا 16 اسفند ماه سال جاری در محل دانشگاه پیام نور خرمشهر از ساعت 9 صبح الی 20 شب برای بازدید عموم دایر است.