به گزارش خبرنگار مهر، رحیم مخدومی سه شنبه در نشست تخصصی تدوین خاطرات و تبدیل آنها به داستان که در محل حوزه هنری استان آذربایجان شرقی تشکیل شد، با بیان اینکه ادبیات جنگ ادبیات زندگی است، گفت: ادبیات و زندگی پیوندی سخت با یکدیگر دارند؛ اصلاً ادبیات به ویژه ادبیات جنگ و دفاع مقدس جلوه‌ای است از زندگی، جلوه‌ای که در آن خیال و هنر به کمک نویسنده می‌آید تا این جلوه از زندگی را برجسته‌تر و ماندگارتر از اصل زندگی کند.

وی ادامه داد: احتمال اینکه در آینده نزدیک ادبیات شاخص ایران خاطره باشد، زیاد است زیرا خاطراتی که در خصوص جنگ منتشر میشود کم از رمان ندارند لذا به نظر می رسد در آینده نزدیک نویسندگان خاطرات خود را به ویژه در موضوع دفاع مقدس در قالب رمان خواهند نوشت.

مخدومی افزود: در این صورت است که نقش نویسنده در بیان خاطره شفاف تر و کارکردی تر خواهد بود.

نویسنده ادبیات مفاع مقدس عنوان داشت: هیچ رویدادی چون آغاز یک نبرد نظامی و تبعات آن شرایط را برای خلق یک اثر ادبی تاثیرگذار فراهم نمی‌کند.

وی اظهار داشت: در جنگ، داستان‌نویس خود بخشی از مردمی است که درگیر شرایط سخت ناشی از نبرد می باشد و سختی‌های آن را به چشم می بیند و بعد با ابزار کلمات و با استفاده از تخیل موقعیت‌های حسی و ویژه جنگ را می‌آفریند و با برجسته کردن بزنگاه‌های عاطفی رویدادها، مخاطب را متوجه شرایط ویژه این درگیری‌ها می‌کند.

مخدومی در پایان گفت: ادبیات دفاع مقدس ما با دور شدن از هیجان سال‌های درگیری نظامی و تبدیل شدن جنگ به یک خاطره جمعی قابل برداشت در همه زمان‌ها، امروز فرصت دارد با بازشناسی موقعیت‌های انسانی و ویژه و پرداخت حرفه‌ای و بدون شتاب‌ زدگی آنها راهی برای ورود ادبیات معاصر در عرصه‌های جهانی باشد، به شرط این‌که نویسندگان ما افق‌های بلند و دور را در نظر گیرد.

رحیم مخدومی سال 1345 در ورامین متولد شده و تحصیلات خود را تا مقطع لیسانس در رشته علوم تربیتی ادامه داده است و از معلمان دلسوز كشور و نویسندگان ادبیات دفاع مقدس است. از آثار این نویسنده می توان به جنگ پا برهنه، مردان درد، نرگس، یار كجاست؟، معلم فراری، چه كسی ماشه را خواهد كشید، وقتی پرده كنار رفت، پروانه‌های عرصه خبر اشاره کرد.