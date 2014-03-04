علی نیک ورزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود اینکه رفسنجان استعداد زیادی در رشته اسکیت دارند اما نبود پیست مناسب و محلی برای تمرین کردن آنها با مشکلات فراوانی روبرو کرده است.

وی ادامه داد: البته شهردار رفسنجان درباره ساخت یک پیست مناسب برای اسکیت قولهایی داده است که امیدوارم جنبه عملی به خود بگیرد و نیاز ورزشکاران اسکیت رفسنجان برطرف شود.

رئیس هیئت اسکیت رفسنجان با اشاره به فعالیت این هیئت در سال 83 در رفسنجان، گفت: در زمان آغاز فعالیت، نزدیک به هزار و 800 بازیکن آماتور و 45 بازیکن حرفه ای در رفسنجان وجود داشت.

نیک ورزان تصریح کرد: دو اسکیت باز رفسنجانی به نامهای سید علی میرمخلصونی و سید بهداد علوی به کمپ تیم ملی نیز دعوت شده اند که این موضوع نشان از استعداد بالای نوجوانان و جوانان رفسنجانی در این رشته دارد.

به گفته وی هم اکنون بازیکنان حرفه ای اسکیت دختر و پسر در رفسنجان به 100 نفر افزایش یافته که 15 نفر از آنان بر اساس سن، مقام کشوری و استانی دارند.